اتهامات جنائية تلاحق متهمين بإجبار طلاب مسلمين على إنهاء صلاتهم في جامعة أميركية

رحّبت أوساط طلابية وحقوقية بقرار مكتب الادعاء العام في مقاطعة هيلزبورو بولاية فلوريدا توجيه اتهامات جنائية إلى 3 أشخاص، على خلفية قيامهم بمضايقة وتعطيل تجمع لطلاب مسلمين أثناء أدائهم الصلاة داخل حرم جامعة جنوب فلوريدا "يو إس إف" (USF).

ووجّهت السلطات اتهامات لكل من ريتشارد بينكوفسكي، وكريستوفر سفوتشاك، وريكاردو يبيز، تشمل إزعاج تجمع ديني والسلوك غير المنضبط، وذلك على خلفية حادثة وقعت في 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2025. وبحسب التحقيقات، تعمّد المتهمون استهداف مجموعة مكونة من 11 طالبا وأفرادٍ من المجتمع المحلي، من خلال مقاطعة الصلاة مرارا وتكرارا، ما أدى في النهاية إلى إنهاء التجمع قبل اكتماله.

وأكد الادعاء العام أن الاتهامات وُجّهت استنادا إلى المادة 871.01 من قانون ولاية فلوريدا، التي تجرّم التعمد في تعطيل أو مقاطعة الأشخاص أثناء تجمعهم لأداء شعائر دينية. وأوضح المكتب أنه لم يسعَ إلى تصنيف القضية ضمن جرائم الكراهية، مشيرا إلى اعتبارات دستورية تتعلق بحماية حرية التعبير، حتى في الحالات التي يكون فيها الخطاب مسيئا.

ويأتي هذا القرار في ظل تزايد القلق داخل الأوساط الجامعية بشأن سلامة الطلاب المسلمين وحقهم في ممارسة شعائرهم الدينية دون مضايقة أو ترهيب. ويرى متابعون أن الملاحقة القضائية في هذه القضية تمثل خطوة مهمة لتعزيز سيادة القانون، وتوجيه رسالة واضحة بأن تعطيل العبادة أو استهداف التجمعات الدينية داخل الحرم الجامعي أمر غير مقبول، ويستوجب المساءلة القانونية.

كما يأمل طلاب ومسؤولون في الجامعة أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز بيئة تعليمية آمنة تحترم التنوع الديني والثقافي، وتكفل لجميع الطلاب حقهم في العبادة بسلام وكرامة.