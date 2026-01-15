منوعات|أستراليا

حظر 4.7 ملايين حساب على منصات التواصل الاجتماعي لقاصرين بأستراليا

قانون حظر فتح حسابات للقاصرين في وسائل التواصل الاجتماعي بأستراليا دخل حيز التنفيذ منذ 10 ديسمبر/كانون الأول الماضي (شترستوك)
قالت هيئة تنظيم الإنترنت ‍في أستراليا إن الشركات التي تدير منصات التواصل الاجتماعي حظرت مجتمعة نحو خمسة ملايين حساب لمراهقين في البلاد بعد شهر واحد فقط ⁠من بدء سريان أول حظر من نوعه ​عالميا على من هم دون سن 16 عاما، وهو ما يعكس التأثير السريع والواسع للإجراء.

وذكرت الهيئة المعنية بالسلامة الإلكترونية على الإنترنت في أستراليا أن ⁠المنصات أزالت حتى الآن نحو 4.7 ملايين حساب لمراهقين تقل أعمارهم عن 16 عاما، امتثالا لقانون دخل حيز التنفيذ في العاشر من ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وأكدت بعض المنصات أنها ستبدأ في إزالة ​الحسابات التي تنطبق عليها شروط ‌الحظر في الأسابيع التي تسبق الموعد النهائي.

وتمثل هذه الأرقام أول بيانات حكومية حول الامتثال، وتشير إلى أن المنصات تتخذ خطوات ‌مهمة للالتزام بالقانون، الذي ربما يعرضها لغرامة تصل إلى 49.‌5 مليون دولار أسترالي (نحو 33 ⁠مليون دولار أميركي) في حالة عدم الالتزام به، لكنه لا يحمل الأطفال أو آباءهم المسؤولية.

وفاق هذا العدد التقديرات التي ‌أوردتها تقارير قبل صدور القانون استنادا إلى بيانات السكان، وقالت ميتا في وقت سابق إنها أزالت نحو ‍550 ألف حساب لقاصرين من إنستغرام وفيسبوك وثريدز.

المصدر: رويترز

