عشرات القتلى بعد سقوط رافعة على قطار في تايلند

قُتل 31 شخصا على الأقل وأصيب 64 في حادث لقطار ركاب ناجم عن انهيار آلة رافعة على خط للسكك الحديدية في شمال تايلند، وفق ما أعلنت السلطات المحلية اليوم الأربعاء.

ووقع الحادث في الساعات الأولى من صباح اليوم، عندما سقطت الرافعة على القطار فخرج عن مساره في ناخون راتشاسيما شمال شرقي العاصمة بانكوك.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن وزير النقل التايلندي فيفات راتشاكيتبراكارن قوله إن 195 شخصا كانوا في القطار وإن السلطات تسارع لتحديد هويات القتلى.

وأظهرت لقطات بثتها وسائل إعلام محلية عمال إنقاذ وهم يهرعون إلى موقع الحادث، مع خروج قطار عن مساره وتصاعد الدخان من الحطام.

وقالت إدارة العلاقات العامة في ناخون راتشاسيما في بيان "انهارت رافعة على قطار ما أدى إلى خروجه عن السكة واشتعال النيران فيه".

كما أفادت إدارة المقاطعة بأن القطار انطلق من بانكوك متوجّها إلى مقاطعة أوبون راتشاثاني.

وفي وقت سابق، أعلنت تقارير إعلامية محلية مصرع 22 شخصا وإصابة أكثر من 30 آخرين بالحادث في حصيلة أولية قبل أن يرتفع العدد.

ووقع الحادث في جزء من مشروع طموح لخط سكة حديد فائق السرعة من شأنه أن يربط الصين في نهاية المطاف بجزء كبير من جنوب شرق آسيا.

وكانت الرافعة تستخدم في بناء مشروع بقيمة 5.4 مليارات دولار بدعم من بكين، تهدف إلى ربط بانكوك بمدينة كونمينغ في الصين عبر لاوس بحلول العام 2028، وهو جزء من مبادرة "الحزام والطريق" الصينية.