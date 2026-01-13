سائح أميركي يقطع الكهرباء عن جزيرة تايلندية

علق سائح أميركي بطائرة شراعية على عمود كهربائي ذي توتر عال في جزيرة "كوه لان" بخليج تايلند يوم أمس الاثنين، مما اضطر السلطات في المنطقة إلى قطع الكهرباء عن الجزيرة من أجل إنقاذه.

وظل السائح عالقا بطائرته الشراعية نحو ساعة على خطوط الكهرباء على علو عشرة أمتار من الأرض، وأصيب بجروح قبل أن تتدخل فرق الإنقاذ وتنقله إلى المستشفى في الجزيرة السياحية الشهيرة الواقعة قبالة سواحل باتايا في مقاطعة شون بوري بتايلاند.

ووقع الحادث أثناء رحلة طيران شراعي بعد أن أخطأ السائح الأميركي -واسمه مايكل تامرافيس لانغارت (55 عاما)- في تقدير اتجاه الرياح أثناء هبوطه بالقرب من منطقة سكنية. وعلقت مظلة الطائرة الشراعية بخطوط الكهرباء.

وهرع متطوعو الإنقاذ وضباط شرطة مدينة باتايا المتمركزون في "كوه لان" إلى مكان الحادث، ونظرا لارتفاع العمود وقوة الرياح وصعوبة الموقع، استغرقت عملية الإنقاذ أكثر من ساعة، وتمكن المسؤولون في النهاية من إنزال الطيار الشراعي بسلام، ونجا دون إصابات خطيرة.

ووفقا لما ذكرته السلطات، يحمل الرجل رخصة معتمدة في الطيران الشراعي والانزلاق الجوي من جمعية الرياضات الجوية الملكية في تايلاند، لكن التحقيقات ستتواصل لتحديد ما إذا كانت الظروف الجوية أو أخطاء فنية في التقدير وراء الحادث.