وسط عاصفة قاسية.. إنقاذ شبان علقوا بسيارة حاصرتها الثلوج بجنوب لبنان

تداولت منصات إعلامية لبنانية أمس لقطات مصوّرة توثق لحظات إنقاذ شبان علقوا داخل سيارة رباعية الدفع حاصرتها الثلوج الكثيفة في منطقة العاقورة بقضاء جبيل، جنوبي لبنان، على ارتفاع يفوق 2150 مترا، في مشهد يعكس قسوة العاصفة الثلجية التي ضربت المرتفعات في المنطقة.

وأظهرت المقاطع المتداولة السيارة وهي شبه مطمورة بالثلوج، بينما نجح عدد من الشبان في إخراج العالقين وسط ظروف مناخية صعبة وانخفاض حاد في درجات الحرارة، في وقت بدت فيه الحركة شبه مشلولة على الطرق الجبلية.

وذكرت المنصات أن الشبان علِقوا في الثلوج 24 ساعة بين جرود اليمونة والعاقورة على ارتفاع يفوق 2150 متر.

وتشهد المناطق الجبلية اللبنانية في فصل الشتاء طقسا متقلّبا يسيطر على المنطقة والحوض الشرقي للمتوسّط، يتأثر بمنخفض جوّي قوي مصدره شرق أوروبا مصحوب بكتل هوائية شديدة البرودة، تؤدي إلى ثلوج وانخفاض ملحوظ وحاد بدرجات الحرارة.

وكانت الجهات المعنية قد دعت في وقت سابق المواطنين إلى تجنب سلوك الطرق الجبلية أثناء العواصف الثلجية، ووجهت تحذيرا من سلوك الطرقات الجبلية بسبب تراكم الثلوج وتشكل السيول يومي الاثنين والثلاثاء.

وضرورة تجهيز المركبات بوسائل الأمان، تفاديا لحوادث قد تتحول إلى مواقف خطرة تهدد الأرواح.