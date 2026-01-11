اعتقال امرأة وتغريمها لإطعامها الحمام بحديقة عامة في لندن

اعتقلت الشرطة البريطانية امرأة وغرمتها 100 جنيه إسترليني (134 دولارا)، بعد ضبطها وهي تطعم الحمام في حديقة صغيرة بمدينة لندن، وأثار الاعتقال موجة جدل وانتقادات.

ويُظهر مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي امرأةً في الأربعينيات من عمرها وقد احتجزتها مجموعةٍ تضم ستة ضباط شرطة على الأقل وعمالا تابعين للمجلس المحلي في هارو بلندن.

وفتش رجال الشرطة جيوب المرأة، بينما كان الرجل الذي يُصوّر مقطع الفيديو يطلب منهم مرارا وتكرارا التوقف، كما صادروا ممتلكاتها ووضعوها في أكياس بلاستيكية، ثم نقلوا المرأة إلى سيارة الشرطة.

وأُطلقت الشرطة لاحقا سراح المرأة المعتقلة، وسلمتها مذكرة تصف المخالفة بأنها "إلقاء الخبز على الأرض". وأضافت المذكرة أن المرأة تلقت إنذارا "لكنها اختارت عدم الامتثال، فتم استدعاء الشرطة".

وصدر بحقها إشعار غرامة قدرها 134 دولار عليها دفعها في غضون 28 يوما وإلا ستواجه الملاحقة القانونية.

كما أعلن مجلس هارو أن المرأة انتهكت قانون حماية الأماكن العامة الذي يمنع إطعام الطيور، وأكد أنها رفضت التوقف عن إطعام الحمام عندما طُلب منها ذلك، ورفضت الإفصاح عن بياناتها للشرطة.

وقال المجلس إن اعتقال المرأة كان بسبب انتهاكها المادة 50 من قانون إصلاح الشرطة، والتي تلزم الأفراد بتقديم أسمائهم وعناوينهم عند طلب الشرطة ذلك.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام بريطانية، كان تدخل الشرطة عقب بلاغ بشأن إطعام الطيور في الحديقة، وهو أمر محظور بموجب لوائح محلية تهدف إلى الحد من تجمع الحمام وما يسببه من أضرار بيئية وصحية.

غير أن طريقة التعامل مع المرأة، ولا سيما تكبيلها بالأصفاد، أثارت تساؤلات واسعة حول تناسب الإجراء مع طبيعة المخالفة.

وتشمل الأفعال الأخرى المحظورة بموجب أمر حماية الأماكن العامة التسول العدواني وعرقلة الوصول إلى المحلات التجارية أثناء ساعات العمل وترك النفايات في الأماكن العامة.

وأي مخالفة قد تُؤدي إلى إشعار مُلاحقة قضائية، مع غرامات تصل إلى 1000 جنيه إسترليني (1340 دولار).

كما يُصدر مجلس هارو عدة أوامر لحماية الأماكن العامة، تحظر سلوكيات معينة، بما في ذلك تناول الخمر والمخدرات.