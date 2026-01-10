شهدت مدينة برمنغهام في وسط إنجلترا مشهدا غير مألوف، بعدما اكتست سماء المدينة ليلا بلون وردي لامع، بالتزامن مع تساقط كثيف للثلوج جلبته العاصفة "غوريتي"، وهو ما أثار دهشة السكان وتساؤلات واسعة عن طبيعة هذه الظاهرة.

وأثار المشهد تكهنات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن احتمال ظهور الشفق القطبي فوق وسط بريطانيا، غير أن التفسير العلمي سرعان ما أوضح أن الظاهرة نتجت عن تلاقي 3 عوامل رئيسية، هي تساقط الثلوج، وكثافة الغيوم المنخفضة، وانعكاس أضواء قوية من مصابيح "إل إي دي" داخل ملعب نادي برمنغهام سيتي في الوقت نفسه.

ويوضح خبراء أن جزيئات الثلج وكثافة الغيوم تصبحان أكثر قدرة على تشتيت الضوء وعكسه، مما يمنع تبدده في الفضاء كما يحدث عادة، فينتشر على مسافات واسعة قريبة من سطح الأرض، ملونا السماء بألوان غير معتادة أبرزها الوردي والبنفسجي.

"ظاهرة مخيفة"

ورصد برنامج "شبكات" عبر الجزيرة، تباين ردود فعل رواد منصات التواصل الاجتماعي بين الدهشة والخوف والسخرية، حيث عبّر كل منهم عن قراءته الخاصة للمشهد غير المألوف.

وفي تعليق يعكس مزيجا من الإعجاب والقلق، قالت إيلينا:

"سبحان الله ظاهرة مخيفة بالرغم من جمالها، والغريب هو سبب هذه الأنوار! يعني الإنسان عنده دور في تغيير مظهر في الطبيعة لأبعد الحدود ولو كان ذلك غير مقصود". بواسطة إيلينا

ومن زاوية تفسيرية ساخرة، كتب الهاشمي:

"السبب أنهم تركوا أضواء ملعب كرة القدم شغالة كرمال يطلع هيك ضوء والناس ما تبقى في بيوتها ويطلعوا ويصوروا و يلاقوا شي يتسلوا فيه، هاي الخلاصة". بواسطة الهاشمي

أما خالد فاختار المقارنة بين الأجواء الأوروبية وغيرها، معبرا عن إعجابه بالمشهد، قائلا:

"كل شي عند الدول الاوروبية يجي حلو.. الصيف الشتا الربيع الخريف، حتى لما جاهم الضباب أجا باللون الزهري.. جوهم مرة حلو". بواسطة خالد

وفي تعليق طغت عليه مشاعر الخوف رغم جمال الظاهرة، قالت فاطمة:

"لو أنا فتحت الشباك ولقيت هذا المنظر بروح أتخبى عند الوالدة وبنام عندها بالغرفة من الخوف، المنظر حلو صحيح بس درجة الرعب منه أعلى بكثير". بواسطة فاطمة

بدوره، تساءل سامح عن التفسير العلمي لما حدث، قائلا:

"فعلا شي عجيب وغريب كيف مصابيح استطاعت إنها تنشر الإضاءة وتغير لون السماء لهالدرجة !! أنا اخذت فيزياء وكيمياء وبيئة بس ما أتذكر إنه أخذنا درس عن كيفية تغيير لون السماء". بواسطة سامح

أسباب تقنية

من جانبه، أوضح نادي برمنغهام أن هذه المصابيح لم تُشغّل لأسباب جمالية أو احتفالية، بل لأسباب تقنية بحتة، ونشر صورة من داخل الملعب لمصدر الإضاءة، وعلق قائلا "نعتذر للجميع، إنها مصابيحنا، وكان عامل الصيانة الأرضية يقوم بعمله فقط".

إعلان

كما أشار نادي هيدنيسفورد تاون إلى أن أضواء ملعبه تسببت في ظاهرة مماثلة في وقت سابق من الأسبوع، موضحا أن هذه الإضاءة تُستخدم للحفاظ على جاهزية أرضية الملعب "لمطاردة النقاط الثلاث، لا الشفق القطبي".

ويعود سبب إنارة الملاعب في مثل هذه الظروف إلى أن العشب يصبح أكثر عرضة للتلف خلال الطقس البارد والرطب، خصوصا مع قلة أشعة الشمس، حيث تساعد مصابيح "إل إي دي" العشب على النمو والتعافي بشكل أسرع.