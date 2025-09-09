إلى تونس بدلا من نيس.. خطأ طريف يغير وجهة مسافرتين أميركيتين

انتشر على نطاق واسع عبر منصة "تيك توك" مقطع فيديو طريف لفتاتين أميركيتين، وجدتا أنفسهما على متن طائرة متجهة إلى تونس العاصمة بدلا من وجهتهما المقصودة، مدينة نيس الفرنسية، في واقعة أثارت استغراب المتابعين.

الفيديو الذي نشرته الشابة بريتني دزيالو أمس، وحظي بمئات آلاف المشاهدات، أظهرها مع صديقتها على متن رحلة تابعة للخطوط الجوية التونسية انطلقت من مطار روما فيوميتشينو نحو تونس. وفي بدايته تسأل إحداهما سيدة تجلس بجوارهما: "هل هذه الرحلة إلى نيس؟"، لترد السيدة: "إلى تونس، نعم". عندها فقط بدأ الالتباس يتضح، بعدما خلطت الفتاتان بين وجهتين مختلفتين تماما.

ولم تدركا الحقيقة إلا بعدما أعادت الراكبة الشرح، ثم جاءت مضيفة الطيران لتؤكد أن الرحلة بالفعل متجهة إلى تونس وليس إلى نيس. وهنا بدت الدهشة على الفتاتين، فظهرتا في الفيديو وهما تتساءلان بجدية: "أين تقع تونس؟ وأين تقع دولة تونس أصلا؟"، ما كشف جهلهما الواضح بالجغرافيا.

وبين الضحك العصبي والارتباك، لجأتا سريعا إلى تطبيق "غوغل مابس" للبحث عن موقع تونس على الخريطة. ثم عادتا لسؤال المضيفة إن كانت الطائرة ستهبط في نيس قبل تونس، وأبرزتا لها موقع المدينة الفرنسية على هاتف آيفون، لكن المضيفة نفت ذلك بشكل قاطع، وأشارت إلى أن تذكرتيهما مكتوب عليهما "Tunis" لا "Nice"، وهو ما يفسر وقوع الخطأ.

وبحسب ما ظهر في الفيديو، حاولت الفتاتان النزول أو مغادرة الطائرة بعد اكتشاف الخطأ، لكن طاقم الضيافة أقنعهما بالعودة إلى مقعديهما، مكررين: "نيس لاحقا، لاحقا… غيّرا الطائرة". غير أن المعضلة الحقيقية كانت أنهما لم تحجزا أساسا أي تذكرة إلى نيس، ما اضطرهما للبقاء على متن الرحلة حتى الوصول إلى تونس.

إعلان

وعند وصولهما إلى مطار تونس قرطاج الدولي، شرحتا قصتهما لموظفي المطار، وأوضحتا أنهما كانتا تنويان السفر إلى نيس لكن التذاكر أُعيد حجزها إلى تونس عن طريق الخطأ. وبعد أن أُبلغتا في البداية بعدم وجود رحلات أخرى في نفس اليوم، تمكنتا لاحقا من العثور على موظف ساعدهما في شراء تذكرتين جديدتين بشكل منفصل للسفر إلى نيس.

وفي أحدث منشور عبر حسابهما على "تيك توك"، ظهرتا أخيرا وهما تعلنان وصولهما إلى مدينة نيس الفرنسية، لكن هذه المرة على متن رحلة جديدة تابعة للخطوط التونسية، بعد مغامرة غير متوقعة تحولت إلى قصة مثيرة للتندر عبر مواقع التواصل.