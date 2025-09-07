بقارب صغير وهتافات رياضية.. مراهقون جزائريون يعبرون المتوسط إلى إسبانيا

تمكن 7 مراهقين جزائريين تتراوح أعمارهم بين 14 و17 عاما من الإبحار خلسة من ميناء تامنفوست شرق العاصمة الجزائرية، بعد أن استقلوا قاربا صغيرا عبروا به البحر المتوسط وصولا إلى جزيرة إيبيزا الإسبانية -إحدى جزر البليار-، قبل أن ترصدهم فرق إنقاذ إسبانية مساء الأربعاء الماضي، وفق ما أوردته الصحافة المحلية هناك.

🔴 🇪🇸 #ÚLTIMAHORA | Siete magrebíes, presuntamente menores de edad, llegan a Ibiza desde Argelia en una barca robada. Supongamos que todos son menores, ya que al menos algunos lo son: ¿ninguno tiene padres? ¿O es que a sus padres les da igual lo que les pase? pic.twitter.com/aY3DMq7QVO — Invadidos (@invadidos_com) September 5, 2025

وصول القُصَّر إلى الشاطئ الإسباني أثار صدمة واسعة، خاصة بعد أن كشف الناشط الإسباني فرانشيسكو خوسي كليمنتي، عبر منشورات على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، تفاصيل الحادثة مرفقة بصور القارب المستخدم، مؤكدا أن جميع المهاجرين قاصرون.

ووفق بيان بلدية إيبيزا، فقد تم اكتشاف القارب عند الساعة السادسة والنصف مساء بالتوقيت المحلي على شاطئ بلاتجا دن بوسا، لتباشر الشرطة عمليات بحث عن ركابه بالتعاون مع خدمة الإنقاذ البحري. وتم سحب القارب إلى الميناء منعا لأي تلوث بيئي، فيما أُحيل المراهقون إلى الجهات المختصة لمتابعة أوضاعهم القانونية والإنسانية.

تحولت القصة سريعا إلى حديث الساعة في الجزائر، حيث اجتاحت مواقع التواصل تعليقات متباينة، فيما نشر المراهقون أنفسهم مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، وثّقوا خلالها رحلتهم من لحظة الإبحار حتى الوصول إلى إيبيزا.

وظهروا في التسجيلات وهم يقطعون البحر ويرددون أهازيج ملاعب شهيرة في العاصمة الجزائرية.

يُشار إلى أن ملف ضبط الهجرة غير الشرعية بين دول شمال أفريقيا والدول الأوروبية المطلة على المتوسط يُعد ملفا محوريا في العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف. فمنذ العام 2015، أطلقت المفوضية الأوروبية صيغ تعاون متعددة مع دول شمال أفريقيا، ومنها "الصندوق الأوروبي الطارئ لأفريقيا"، لتوفير دعم مالي يُقرن بالتزامات أمنية وتعزيز المراقبة الحدودية وإعادة المهاجرين المحتجزين.

إعلان

كما تم تكثيف التعاون العسكري البحري -مثل "العملية صوفيا" و"إيريني"- والتعاون المدني مع خفر السواحل في محاولة لكبح موجات المهاجرين عبر المتوسط.