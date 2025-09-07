منوعات|رائج|سوريا

ظهرت بعباءة التخرج وألقت كلمة.. الرئيس السوري يحتفل بتخرج عقيلته من الجامعة

عقيلة الرئيس أحمد الشرع السيدة لطيفة الدروبي من ضمن خريجي دفعة النصر والتحرير بكلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة إدلب. (وكالة سانا على تويتر)
لطيفة الدروبي عقيلة الرئيس السوري أحمد الشرع كانت من ضمن خريجي دفعة "النصر والتحرير" بكلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة إدلب (وكالة سانا على تويتر)

إيمان بوجملين

Published On 7/9/2025
|
آخر تحديث: 17:47 (توقيت مكة)

شهدت جامعة إدلب مساء السبت حفل تخريج طلاب كلية الآداب والعلوم الإنسانية، حيث كان من بين الخريجين لطيفة الدروبي، عقيلة الرئيس السوري أحمد الشرع، التي نالت شهادتها الجامعية في الأدب العربي.

وحضر الشرع الحفل الذي أقيم اليوم الأحد، مقدّما التهاني للدروبي وزملائها من الخريجين والخريجات. وأكد في كلماته أن التعليم يظل الطريق الأمثل لبناء مستقبل مشرق، مشددا على دور الجامعات في إعداد أجيال قادرة على مواجهة تحديات الواقع وصناعة الغد.

أما الدروبي، فقد ألقت كلمة خلال حفل التخرج عبرت فيها عن سعادتها بهذه المناسبة، وأضافت في كلمة ألقتها "في هذا اليوم الاستثنائي أقف بينكم لا كسيدة أولى، بل كطالبة سورية حملت في قلبها حلما وسارت إليه رغم التحديات لتكمل مسيرتها العلمية في جامعة إدلب الغالية".

وأضافت، "أقف اليوم على أرض صمدت، أرض جرحتها الحرب، لكنها أنبتت أملا وأزهرت علما، واحتضنت آلاف القصص التي ما تزال تنبض بالحياة".

وبلغ عدد الخريجين من جامعة إدلب لهذا العام 2029 طالبا وطالبة من مختلف الكليات.

ظهور الرئيس الشرع إلى جانب زوجته في حفل التخرج أثار تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي. وتداول سوريون صورا ومقاطع فيديو من المناسبة، معتبرين أن مشاركته تعكس دعما واضحا للمرأة السورية وللقطاع الأكاديمي، فيما رأى آخرون أن الحضور يحمل رسائل رمزية تتجاوز الطابع العائلي، لتؤكد على مركزية التعليم في الحياة العامة والسياسات الوطنية.

يشار إلى أن الظهور الأول لعقيلة الرئيس السوري -التي تنحدر من محافظة حمص (وسط سوريا)- جاء خلال زيارة رسمية إلى السعودية في فبراير/شباط الماضي، حيث ظهرت تؤدي مناسك العمرة إلى جانبه، قبل أن تظهر بشكل رسمي خلال زيارة إلى العاصمة التركية أنقرة رفقة أمينة أردوغان، عقيلة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

