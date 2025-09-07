ظهرت بعباءة التخرج وألقت كلمة.. الرئيس السوري يحتفل بتخرج عقيلته من الجامعة

شهدت جامعة إدلب مساء السبت حفل تخريج طلاب كلية الآداب والعلوم الإنسانية، حيث كان من بين الخريجين لطيفة الدروبي، عقيلة الرئيس السوري أحمد الشرع، التي نالت شهادتها الجامعية في الأدب العربي.

وحضر الشرع الحفل الذي أقيم اليوم الأحد، مقدّما التهاني للدروبي وزملائها من الخريجين والخريجات. وأكد في كلماته أن التعليم يظل الطريق الأمثل لبناء مستقبل مشرق، مشددا على دور الجامعات في إعداد أجيال قادرة على مواجهة تحديات الواقع وصناعة الغد.

بحضور الرئيس أحمد الشرع، احتفلت جامعة إدلب – كلية الآداب والعلوم الإنسانية بتخريج طلابها من دفعة "النصر والتحرير".

أما الدروبي، فقد ألقت كلمة خلال حفل التخرج عبرت فيها عن سعادتها بهذه المناسبة، وأضافت في كلمة ألقتها "في هذا اليوم الاستثنائي أقف بينكم لا كسيدة أولى، بل كطالبة سورية حملت في قلبها حلما وسارت إليه رغم التحديات لتكمل مسيرتها العلمية في جامعة إدلب الغالية".

وأضافت، "أقف اليوم على أرض صمدت، أرض جرحتها الحرب، لكنها أنبتت أملا وأزهرت علما، واحتضنت آلاف القصص التي ما تزال تنبض بالحياة".

"نحن نستحق الحياة ونستحق الفرح".. كلمة السيدة لطيفة دروبي عقيلة السيد الرئيس أحمد الشرع خلال حفل تخرج طلاب كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة إدلب

وبلغ عدد الخريجين من جامعة إدلب لهذا العام 2029 طالبا وطالبة من مختلف الكليات.

ظهور الرئيس الشرع إلى جانب زوجته في حفل التخرج أثار تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي. وتداول سوريون صورا ومقاطع فيديو من المناسبة، معتبرين أن مشاركته تعكس دعما واضحا للمرأة السورية وللقطاع الأكاديمي، فيما رأى آخرون أن الحضور يحمل رسائل رمزية تتجاوز الطابع العائلي، لتؤكد على مركزية التعليم في الحياة العامة والسياسات الوطنية.

مبارك للأخت #لطيفة_الدروبي، تخرجها من #جامعة_إدلب، ومبارك لزوجها فخامة الرئيس #أحمد_الشرع @SyPresidency … مبارك لأبنائنا وبناتنا جميعاً نجاحهم وتخرجهم… سائلين الله تبارك وتعالى أن يجعلكم أوتاداً في مسيرة تثبيت دولة المليون شهيد…. pic.twitter.com/B8sxzAnynC — د ـ أحمد موفق زيدان (@Ahmadmuaffaq) September 7, 2025

ظهرت السيدة الأولى لطيفة الدروبي خلال حفل التخرّج بصورة مشرّفة تعكس قوة شخصيتها وعمق إحساسها بالمسؤولية، فأضفى حضورها على الحفل قيمة خاصة وهيبة استثنائية، وجعل من المناسبة لحظة مميّزة تختصر معاني الجد والاجتهاد، وتبرز دور المرأة السورية في مواقع القيادة والإلهام.👌 pic.twitter.com/p4AfDZvA3O — محمد كاظم هنداوي (@Hendawi_com) September 7, 2025

اهنئ السيدة الأولى لطيفة الدروبي

بتخرجها من جامعة إدلب للآداب، وزملائها، وفخامة الرئيس أحمد الشرع. فقد حققت اليوم إنجازا أكاديميا مشرفا يعكس تفانيها رغم التحديات قبل وبعد التحرير، حيث لم تتخلَ عن سعيها للعلم، وهي مثال حي للمرأة السورية في التضحية والتفاني ومواصلة طريق العلم… pic.twitter.com/uXNt93aG6S — عائشة الدبس (@Aisha_AlDebs) September 7, 2025

يشار إلى أن الظهور الأول لعقيلة الرئيس السوري -التي تنحدر من محافظة حمص (وسط سوريا)- جاء خلال زيارة رسمية إلى السعودية في فبراير/شباط الماضي، حيث ظهرت تؤدي مناسك العمرة إلى جانبه، قبل أن تظهر بشكل رسمي خلال زيارة إلى العاصمة التركية أنقرة رفقة أمينة أردوغان، عقيلة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.