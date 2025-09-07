العراق.. انهيار جسر في كربلاء وعمليات الإنقاذ تتجاوز 13 ساعة

شهدت محافظة كربلاء العراقية مساء أمس السبت انهيار جسر قيد الإنشاء وسقوطه على عدد من السيارات المارة تحته، مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 7 آخرين، بحسب الحصيلة النهائية التي أعلنتها السلطات المحلية.

الجسر المنهار، المعروف باسم جسر العطيشي والواقع بالقرب من مدخل بوابة بغداد، انهار بشكل مفاجئ، لتتساقط كتل الخرسانة والفولاذ على السيارات والمارة في مشهد صادم وثّقته مقاطع فيديو انتشرت على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وأظهرت المشاهد لحظة سقوط الجسر وسط حالة من الذعر، بينما هرعت فرق الدفاع المدني والشرطة إلى موقع الحادث لإزالة الأنقاض والبحث عن ناجين.

مصادر أمنية وطبية محلية أكدت أن فرق الدفاع المدني باشرت على الفور بانتشال الضحايا ونقل المصابين إلى المستشفيات القريبة، مع تطويق المنطقة تحسبا لاحتمال وقوع مزيد من الانهيارات. وأوضحت مديرية الدفاع المدني في كربلاء -في بيان رسمي- أن عمليات البحث والإنقاذ استمرت أكثر من 13 ساعة متواصلة، نفذتها فرق متخصصة.

وأضاف البيان أن رجال الإنقاذ واجهوا "واحدة من أعقد وأخطر المهمات، إذ تمكنوا من إنقاذ 7 أشخاص أحياء بعد جهود شاقة وسط بيئة خانقة وظروف بالغة الصعوبة، حيث لم يتجاوز ارتفاع الفراغ تحت الجسر ربع متر فقط، مما جعل العمل محفوفا بمخاطر جسيمة تصل إلى حدود الموت المحتم. كما تمكنت الفرق من انتشال جثتين من تحت الركام".

من جانبها، أشارت مصادر هندسية إلى أن التحقيقات الأولية ستركز على فحص جودة المواد المستخدمة في البناء، والوقوف على الأسباب التي أدت إلى هذا الانهيار المفاجئ، وسط دعوات لفتح تحقيق عاجل لتحديد المسؤوليات ومحاسبة المقصرين.

بدوره، صرّح نائب رئيس مجلس محافظة كربلاء بأن الجسر، الذي يُعد رابطا إستراتيجيا بين كربلاء وبغداد، لا يزال قيد الإنشاء ولم يكتمل بعد، مؤكدا أن السلطات المحلية ستفتح تحقيقا رسميا في ملابسات الحادث.

وأكدت السلطات أنها لا تزال تُقيّم حجم الأضرار المادية الناتجة عن الانهيار، وتُواصل التحقيقات الفنية والإدارية لمعرفة الأسباب الدقيقة لهذه الكارثة التي هزّت سكان المدينة.