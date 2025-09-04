سائحة تثير جدلا بـ"ممارسات غريبة" في مقبرة فرعونية والسلطات المصرية ترد

أثار مقطع فيديو متداول على نطاق واسع في مصر استياء كثيرين، بعد أن ظهرت فيه سائحة أجنبية وهي تقوم بوضع مادة زيتية على جدران مقبرة بتاح شبسس بمنطقة أبو صير الأثرية بمحافظة الجيزة.

المشهد الذي التقطه أحد الزوار بهاتفه المحمول أظهر السائحة وهي تلمس النقوش والرسومات الفرعونية القديمة داخل المقبرة وتغطيها بمادة سائلة لامعة يُعتقد أنها زيتية، في تصرف اعتبره كثيرون اعتداء صارخا على التراث المصري المصنّف ضمن قائمة التراث الإنساني العالمي.

الفيديو أثار ردود فعل غاضبة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث طالب مصريون بفتح تحقيق عاجل وتشديد الرقابة على الزوار داخل المواقع الأثرية.

وانتقد البعض ما وصفوه بتقصير القائمين على حماية الآثار في وقت تسعى فيه مصر إلى تعزيز مكانتها كوجهة سياحية عالمية. واعتبر مغردون أن ما حدث يُسيء لصورة السياحة.

تحرك السلطات

في المقابل، تحركت وزارة السياحة والآثار سريعا. وأكدت أن "هذا الفيديو قديم وليس تصويرا حديثا كما أشيع".

وأضافت أن قطاع الآثار المصرية بدأ تحقيقا موسعا للتثبت من ملابسات الواقعة والتعرف على هوية السائحة، وما إذا كانت قد حصلت على تصريح بالتصوير داخل المقبرة.

وشددت على أن أي عبث بالجدران الأثرية يُعد جريمة يعاقب عليها القانون المصري، موضحة أن فرق الترميم المختصة تولت فحص النقوش والجدران للتأكد من الأضرار المحتملة.

وجاء في تقرير اللجنة المبدئي أن مقبرة بتاح شبسس في حالة جيدة من الحفظ، وأن جدرانها ونقوشها سليمة تماما، دون أي بقع أو آثار لمواد سائلة، بما يتناقض مع ما ظهر في الفيديو المتداول.

ودعت الوزارة المواطنين ورواد مواقع التواصل إلى تحري الدقة قبل نشر مقاطع أو معلومات غير موثوقة قد تثير البلبلة، مؤكدة في الوقت ذاته التزامها الكامل بحماية التراث الأثري المصري واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه أي تجاوز.

مقبرة بتاح شبسس.. كنز من الدولة القديمة

تُعد مقبرة بتاح شبسس من أبرز المقابر الأثرية في منطقة أبو صير، لما تحتويه من زخارف فريدة توثق تفاصيل الحياة اليومية في مصر القديمة. ويولي الباحثون أهمية كبيرة لهذه المقبرة التي تعود إلى عصر الدولة القديمة (حوالي 2700 – 2200 قبل الميلاد)، إذ تقدّم مشاهد غنية للأنشطة الزراعية والاحتفالات والطقوس.

وتقع المقبرة ضمن جبانة سقارة، المصنّفة كموقع تراث عالمي لدى منظمة اليونسكو، والتي تضم مجموعة من المقابر والأهرامات الملكية والجنائزية التي تشكّل شاهدا حيا على حضارة المصريين القدماء.