أحدهما ابتلع جواز سفره.. راكبان يتسببان في فوضى وهبوط طائرة اضطراريا في باريس

شهدت رحلة تابعة لشركة "رايان إير" متجهة من مدينة ميلانو الإيطالية إلى العاصمة البريطانية لندن حالة غير مسبوقة من الفوضى والذعر، بعدما أقدم راكبان على تصرفات غريبة دفعت الطاقم إلى تحويل مسار الطائرة والهبوط اضطراريا في باريس.

ووفق ما أوردته صحيفة ديلي ستار البريطانية، بدأت الأحداث بعد نحو 15 دقيقة من الإقلاع، فور إطفاء إشارة ربط الأحزمة. في تلك اللحظة، أقدم أحد الركاب على تمزيق صفحات من جواز سفره وابتلاعها أمام أنظار المسافرين المصدومين، في حين هرع آخر إلى دورة المياه محاولا التخلص من جواز سفره داخل المرحاض.

A Ryanair flight from Milan to London made an emergency landing due to suspicious passengers who began panicking and trying to dispose of their passports. They ended up with both their meal tickets and a trip to jail. https://t.co/CdePlehWdt pic.twitter.com/UkTDhpRv6y — New York Post (@nypost) September 29, 2025

أمام هذه الفوضى الغامضة، قرر الطيارون الهبوط الاضطراري في باريس، حيث اعتقلت الشرطة الفرنسية الرجلين فور وصول الطائرة. ولم تستأنف الطائرة رحلتها إلى لندن إلا بعد ساعتين من التأخير. وأفاد بعض الركاب بأن حالة الهلع التي انتابتهم منذ بداية الحادثة تفاقمت مع تحويل المسار، إذ وصف أحدهم ما جرى بأنه "أكثر 15 دقيقة رعبا" في حياته.

ونقلت الصحيفة عن شاهد عيان قوله: "لم يكن أحد على متن الطائرة يفهم ما يحدث، لقد كان هؤلاء الأشخاص يتصرفون بغرابة شديدة". وأضاف: "بعد الإقلاع بوقت قصير، وما إن أُطفئت إشارة ربط الأحزمة، حتى وقع أمر غريب جدا في مقدمة الطائرة".

بحسب الشاهد، قام أحد الرجلين بتمزيق جواز سفره وابتلاع أوراقه، في حين اندفع شريكه مسرعا نحو مؤخرة الطائرة محاولا التخلص من جواز سفره داخل المرحاض. وأوضح أن الراكب أغلق باب المرحاض بإحكام، وحاولت إحدى المضيفات إقناعه بفتحه والخروج، لكنه رفض، مما زاد من حالة التوتر بين الركاب داخل المقصورة.

ورغم محاولات طاقم الضيافة لتهدئة الوضع وإقناع الراكب بالخروج من المرحاض، فقد استمر التوتر داخل الطائرة، مما دفع الطيارين إلى اتخاذ قرار عاجل بتحويل الرحلة إلى مطار باريس.

عند الهبوط، صعدت السلطات الفرنسية على متن الطائرة وألقت القبض على الرجلين، ثم أجرت تفتيشا دقيقا استغرق نحو ساعتين، قبل أن يُسمح للطائرة باستئناف رحلتها إلى مطار لندن ستانستيد.

الركاب الذين عاشوا لحظات مرعبة أشادوا بكفاءة طاقم رايان إير في التعامل مع الموقف، مؤكدين أن الشركة وفرت لهم الراحة بعد استئناف الرحلة عبر تقديم مشروبات مجانية.