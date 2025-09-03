إندونيسيا.. تسمم غذائي يضرب نحو 400 طفل ضمن برنامج الوجبات المجانية

شهدت مقاطعة بنجكولو غرب إندونيسيا واحدة من أسوأ حوادث التسمم الغذائي الجماعي منذ إطلاق برنامج الوجبات المدرسية المجانية للرئيس برابوو سوبيانتو، إذ أصيب نحو 400 طفل تتراوح أعمارهم بين 4 و12 عاما بأعراض تسمم بعد تناولهم وجبات وزعت في المدارس.

ونقل الأطفال على وجه السرعة إلى المستشفى المحلي يوم الخميس الماضي، وهم يعانون آلاما حادة في المعدة، وفق مقطع فيديو نشرته الحكومة المحلية.

وأعلن ميان، نائب حاكم المقاطعة، أن السلطات ستفتح تحقيقا شاملا لمعرفة أسباب الحادث، مضيفا "سنعلق العمل مؤقتا في هذا المطبخ ريثما نتحقق من مواطن الخلل. والتحقيق من اختصاص فريق الوكالة الوطنية للتغذية والسلطات المحلية".

بدوره، صرّح دادان هندايانا، رئيس الوكالة الوطنية للتغذية المسؤولة عن إدارة البرنامج، أن المطبخ المتسبب في الحادثة بدأ عملياته مؤخرا، وطلب من الموظفين تقييما شاملا لسير العمل ريثما تصدر نتائج فحوصات العينات الغذائية في المختبر. لكنه لم يقدّم إجابة مباشرة حول السبب الجذري لحالات التسمم.

وكان برنامج الوجبات المدرسية المجانية، الذي أطلقه الرئيس برابوو في يناير/كانون الثاني الماضي، توسّع بشكل متسارع ليشمل أكثر من 20 مليون مستفيد حتى الآن، مع خطط لزيادة العدد إلى 83 مليون مستفيد في نهاية العام. وتبلغ الكلفة الإجمالية للبرنامج هذا العام نحو 171 تريليون روبية (ما يعادل 10.52 مليار دولار).

ورغم أهدافه الطموحة في مكافحة الجوع وسوء التغذية بين الأطفال والنساء الحوامل، فإن البرنامج واجه في الأشهر الأخيرة انتقادات بسبب تكرار حوادث التسمم الغذائي في عدة مناطق.

حوادث سابقة مشابهة

لم يكن ما حدث في بنجكولو هو الأول من نوعه، إذ شهدت جاوا الوسطى الشهر الماضي إصابة 365 شخصا بتسمم غذائي جراء وجبات مدرسية مجانية، وأشارت نتائج المختبر حينئذ إلى أن السبب يعود إلى سوء الصرف الصحي.

وفي مايو/أيار الماضي، تعرض أكثر من 200 طالب غربي جاوا للتسمم بسبب تلوث الطعام ببكتيريا خطيرة مثل السالمونيلا وإي كولاي.