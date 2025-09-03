هندية تعثر على زوجها في "إنستغرام" بعد 8 سنوات من اختفائه

في حادثة غريبة أعادت إلى الأذهان قصص الأفلام، شهدت ولاية أوتار براديش الهندية قصة مثيرة بعدما عثرت سيدة على زوجها المفقود منذ 8 سنوات في مقطع فيديو متداول عبر منصة "إنستغرام".

ففي عام 2018، اختفى جيتندرا كومار (32 عاما) من قرية أتاماو في منطقة هاردوي. وكان جيتندرا قد تزوج عام 2017 من شيلو التي تنحدر من منطقة مورارناغار، ورُزق منها بطفل بعد أشهر قليلة من الزواج. لكن سرعان ما اختفى بعد ولادة ابنهما، مما دفع أسرته إلى تقديم بلاغ عن فقده في أبريل/نيسان 2018، ورغم عمليات البحث الواسعة، لم يُعثر على أي أثر له لسنوات.

اكتشاف مفاجئ عبر "إنستغرام"

المفاجأة وقعت هذا العام، حين شاهدت الزوجة مقطع فيديو متداولا على "إنستغرام" يظهر فيه رجل برفقة امرأة أخرى. وبحسب روايتها، صُدمت عندما تعرفت على زوجها المفقود، وسارعت على الفور لإبلاغ الشرطة، التي باشرت التحقيق بناء على هذه المعلومة.

الزوجة قالت إنها قصدت منزل أسرة زوجها للتأكد من الأمر، مشيرة إلى أن بعض أفراد عائلته اشتبهوا أيضا بأنه هو، لكنهم أنكروا معرفتهم بأي تفاصيل عن مكان وجوده. وتابعت: "لا أستطيع تأكيد ما إذا كانت عائلة جيتندرا كانت على علم بمكانه طوال هذه السنوات"، مضيفة بأسى: "لا أعرف لماذا تركني أثناء الحمل، عندما كنت في أمسّ الحاجة إليه".

وفي الأثناء، بدأ سكان القرية يتداولون مقطع الفيديو على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، مما ضاعف من الضجة حول الحادثة.

الشكوى والاتهامات

من جانبها، أفادت الشرطة الهندية بأن الزوجة تقدمت بشكوى رسمية، لتُسجَّل قضية ضد جيتندرا بموجب المادة 82 (1) الخاصة بـ "الزواج المتعدد" من قانون بهاراتيا نيايا سانهيتا. وقال سانتوش كومار سينغ، مسؤول الشرطة في هاردوي "تبين خلال التحقيق أن جيتندرا تزوج امرأة أخرى في لوديانا، وتم القبض عليه بالفعل".

ووفق التحقيقات، فقد كان جيتندرا يعيش في مدينة لوديانا منذ سنوات، ويعمل في مصنع للأقمشة، ويُزعم أنه عقد قرانه مرة ثانية هناك.

وفي حديث لصحيفة "ذا إنديان إكسبريس" المحلية، روت الزوجة تفاصيل معاناتها منذ زواجها قائلة، "تزوجت جيتندرا في 28 أبريل/نيسان 2017، لكنه بدأ بالاعتداء عليّ جسديا بعد أشهر قليلة، مما أجبرني على العودة إلى منزل والدي في نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه. وفي الشهر الرابع من حملي، اختفى فجأة. حينها زعم أهله أنهم لا يعرفون مكانه"، مضيفة: "مرّ الوقت ولم يعد، حتى رأيت الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وتأكدت أنه هو".

اكتشاف الزوج بعد 8 سنوات من الغياب أثار حالة واسعة من الصدمة بين السكان المحليين، الذين تداولوا القصة بكثافة، وسط تساؤلات حول الأسباب التي دفعت جيتندرا إلى الهرب وترك زوجته الحامل وطفله الرضيع دون أي أثر أو تواصل.