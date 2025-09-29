"الميت العائد".. شاب يفاجئ الجميع بظهوره في جنازته بالأرجنتين

في واقعة غريبة أشبه بالقصص الخيالية، شهدت مدينة ألدياريتس (شمالي الأرجنتين) حادثة صادمة حين ظهر شاب (22 عاما) حيّا في أثناء جنازته، بعد أن أُعلنت وفاته بالخطأ.

تعود القصة إلى حادث سير مروع، حين صدمت شاحنة محملة بقصب السكر شابا في أحد أحياء ألدياريتس. ومع التحقيقات الأولى، رجّحت الشرطة فرضية الانتحار، في حين صنفت النيابة العامة الحادث على أنه جريمة قتل غير عمد، وأمرت بتشريح الجثة. وفي اليوم التالي، تعرّفت امرأة على الجثمان في المشرحة مؤكدة أنه ابنها، اعتمادا على ملامحه وملابسه، ليُسلَّم إليها بالفعل من أجل دفنه.

'Dead man' shows up at own funeral and tells stunned mourners 'I'm alive!'https://t.co/cP6tSTVBX2 pic.twitter.com/kjPTdtfCNp — The Mirror (@DailyMirror) September 26, 2025

لكن المفاجأة الكبرى وقعت في أثناء مراسم الجنازة، إذ ظهر الابن الحقيقي مترنحا بين الحضور، وقد بدا وكأنه استيقظ لتوّه من غيبوبة استمرت عدة أيام. وأثارت عودته غير المتوقعة صدمة وذهولا بين المشيعين الذين تساءلوا عن هوية الجثمان الموجود داخل النعش.

وفي شهادته، أوضح الشاب أنه كان في حالة سُكر شديد طوال تلك الفترة في حي ألدياريتس شمالي قرطبة، ولم يكن يعلم شيئا عن خبر وفاته المزعومة.

لاحقا، كشفت الشرطة أن الجثمان الذي دُفن بالخطأ يعود في الحقيقة إلى شاب آخر يُدعى ماكسيميليانو إنريكي أكوستا (28 عاما) من بلدة دلفين جالو المجاورة، وأُعيد تسليمه إلى عائلته ليوارى الثرى مجددا. غير أن أقارب الضحية أبدوا غضبهم الشديد من سلسلة الأخطاء الفادحة التي وقعت، وقال شقيقه هيرنان: "كل شيء كان خطأ منذ البداية؛ سلّموا الجثة من دون التحقق من الهوية، ثم أجبروني على الذهاب إلى المشرحة مرتين. لم يكن ينبغي أن نمرّ بكل هذا".

وقد فتح مكتب المدعي العام تحقيقا موسعا في الحادثة لتحديد المسؤوليات والإجراءات الواجب اتباعها في مثل هذه الحالات.