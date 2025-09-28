منوعات|رائج|الصين

بارتفاع 625 مترا.. الصين تدشّن أعلى جسر في العالم

The Huajiang Grand Canyon Bridge, the worldís highest, is seen in Chinaís southwest Guizhou province on September 27, 2025. The world's highest bridge opened to traffic in China on September 28, state media said, capping an engineering feat three years in the making and snatching the record from another bridge in the same province. (Photo by AFP) / China OUT / CHINA OUT / CHINA OUT
يمتد جسر هواجيانغ غراند كانيون الجديد على ارتفاع 565 مترا فوق وادٍ على مسافة حوالي 100 كيلومتر (الفرنسية)
Published On 28/9/2025
|
آخر تحديث: 16:12 (توقيت مكة)

حفظ

دشنت السلطات الصينية الأحد ما وصفته بـ"أعلى جسر في العالم"، والذي يمتد على ارتفاع 625 مترا فوق وادٍ في مقاطعة قويتشو الجبلية في جنوب البلاد.

وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" الرسمية بأن جسر هواجيانغ غراند كانيون يتفوق على جسر بيبانجيانغ في الارتفاع، إذ يمتد على ارتفاع 565 مترا فوق النهر نفسه على مسافة حوالي 100 كيلومتر في المقاطعة عينها. وكان جسر بيبانجيانغ افتُتح أمام حركة المرور عام 2016.

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

وبدأت المركبات السير على طول الجسر الرئيسي الذي يبلغ طوله 1420 مترا والمدعوم بدعائم ترتفع إلى السحاب، وفق صور ملتقطة بواسطة مسيّرات عرضها التلفزيون الرسمي.

وأعرب مهندسون ومسؤولون محليون ومتفرجون شاركوا في التدشين لوسائل الإعلام عن فخرهم بالمعلم الجديد الذي استمر بناؤه 3 سنوات.

وقالت رئيسة إدارة النقل في المقاطعة تشانغ ين -في مؤتمر صحفي عُقد الأربعاء- إن "افتتاح جسر هواجيانغ غراند كانيون يقلل وقت السفر بين جانبي الوادي من ساعتين إلى دقيقتين". وأشارت إلى الفوائد المتوقعة من هذا الافتتاح على التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ويُعدّ بدء تشغيل هذا الطريق دليلا إضافيا على الاستثمارات الضخمة التي ضختها الصين في البنية التحتية الرئيسية في العقود الأخيرة التي طبعها مسار سريع نحو النمو الاقتصادي والتحضر.

وبحسب وكالة أنباء "شينخوا"، تضم مقاطعة قويتشو ما يقرب من نصف الجسور المئة الأطول في العالم.

ولا يزال جسر ميلو في جنوب فرنسا أطول جسر في العالم من حيث الارتفاع الهيكلي الإجمالي (وليس المسافة الرأسية بين سطحه وأدنى نقطة أسفله)، بارتفاع 343 مترا.

إعلان
المصدر: الفرنسية

إعلان