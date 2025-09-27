مصر.. زفاف تحول إلى مأتم بعد وفاة العريس بسكتة قلبية مفاجئة

شهدت مدينة كوم أمبو بمحافظة أسوان المصرية واقعة مأساوية، بعدما تحول حفل زفاف إلى مأتم، إثر وفاة العريس بشكل مفاجئ أمام الحضور.

لم تكتمل ليلة العمر، إذ انهار العريس بشكل مفاجئ أثناء مراسم الزفاف، ليسقط أرضا ويلفظ أنفاسه الأخيرة أمام أنظار المدعوين، الذين تحوّل فرحهم وزغاريدهم إلى ذهول وصدمة وحزن عميق.

وفي مدينة كوم أمبو بمحافظة أسوان، تبددت أجواء البهجة سريعا بعدما سقط العريس أشرف أبو حاكم مغشيا عليه خلال الزفة، ليفارق الحياة بعد دقائق متأثرا بسكتة قلبية مفاجئة، تاركا خلفه مشهدا مأساويا لا يُنسى.

لم تمضِ سوى دقائق قليلة على بداية الزفة، حين كان العريس يتمايل بعصاه وسط الأهازيج والزغاريد، حتى سقط فجأة أمام أنظار الجميع، لتتحول اللحظة التي انتظرتها العائلة طويلا إلى مأتم ثقيل، وسط صدمة وذهول عروسه وذويه.

جرى نقله على عجل إلى مستشفى كوم أمبو، لكن الفحوص الطبية أكدت وفاته إثر سكتة قلبية مفاجئة. وسرعان ما خيم الحزن على المدينة، قبل أن يُشيَّع جثمانه إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة في أجواء مفعمة بالأسى.

وعلى منصات التواصل الاجتماعي، تبدلت عبارات التهنئة إلى رسائل نعي مؤلمة. أصدقاء العريس الذين شاركوه فرح عقد القران قبل يوم واحد فقط، عبّروا عن صدمتهم وحزنهم العميق، مؤكدين أن ساعات قليلة فصلت بين فرحة العمر وذكرى موجعة ستظل حاضرة في قلوبهم.

وكتب أحد أصدقائه كلمات مؤثرة: تحدثت معه قبل يومين لأهنئه، وتبادلنا الحديث قليلا، وفي ختام المكالمة قال لي "اللقاء نصيب". أخونا الخلوق المحب المخلص أشرف أبو حاكم رحل في يوم زفافه. عريس في الجنة تزفك الملائكة يا عزيز أخيك، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

وفي منشور آخر دعا له أحد أصدقائه بالرحمة والمغفرة وكتب "لا حول ولا قوة إلا بالله عريس في الجنة.. اللهم اغفر له وارحمه واجعل مثواه الجنة ولا نقول إلا إنا لله وإنا إليه راجعون.. لقد أوجعت قلوبنا".