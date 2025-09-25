سطو "سينمائي" بكاليفورنيا.. عصابة تستخدم فؤوسا لسرقة محل مجوهرات

شهدت مدينة سان رامون بولاية كاليفورنيا الأميركية، الاثنين الماضي، عملية سطو مسلح غير مسبوقة، بعدما اقتحم نحو 20 شخصا ملثما متجرا للمجوهرات، وحطموا واجهات العرض واستولوا على مقتنيات ثمينة قبل أن يلوذوا بالفرار عبر سيارات معدّة مسبقا للهروب.

وذكرت شرطة المدينة أن الحادث وقع حوالي 1:50 ظهرا في متجر "هيلر" للمجوهرات الكائن بمركز بيشوب رانش (وسط) حيث كان عدد من المهاجمين يحملون أسلحة نارية، وقد أطلق أحدهم رصاصة عبر المدخل الأمامي للمتجر لإرهاب الحاضرين. وأكدت الشرطة أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات.

وأشارت السلطات إلى أن الأبواب أُغلقت تلقائيا بفضل نظام أمني وُضع عقب حادثة سرقة مماثلة قبل عامين، مما أدى إلى احتجاز المجموعة داخل المتجر لفترة وجيزة. وخلال محاولتهم الهرب، ظهر أحد المسلحين في مقطع فيديو يطلق النار لكسر الباب الزجاجي.

وكانت 6 سيارات بانتظارهم في موقف قريب، حيث تمكنوا عبرها من الانسحاب بسرعة. ولاحقت الشرطة بعض المركبات، لكن المطاردة توقفت خشية تعريض المدنيين للخطر. غير أن الدعم الجوي والطائرات المسيرة ساعدت في تتبع المشتبه بهم إلى مقاطعة ألاميدا.

وفي عمليات مداهمة لاحقة، تم اعتقال 7 أشخاص في مواقع متفرقة بمدينتي أوكلاند ودبلن بكاليفورنيا، ولا يزال البحث جاريا عن باقي المتورطين. وأوضحت الشرطة أن المعتقلين تتراوح أعمارهم بين 17 و31 عاما، وجميعهم من منطقة أوكلاند، ولهم صلات بجرائم مماثلة في منطقة خليج سان فرانسيسكو.

ومن جانبه قال الملازم مايك بيستيلو من شرطة سان رامون "إن المهاجمين استخدموا العتلات والفؤوس لنهب واجهات العرض وسرقة كل ما أمكنهم من مجوهرات. هذه عملية مُدبّرة بعناية، وليست المرة الأولى التي ينفذون فيها مثل هذا الفعل".

وقد استعادت الشرطة حتى الآن مسدسين وبعض المجوهرات، في حين تبين أن بعض المركبات المستخدمة في العملية مسروقة.

وأشاد المسؤولون ببرنامج مكافحة السرقة المنظمة لعام 2023 الذي مكّن الشرطة من الاستجابة السريعة وتوظيف تقنيات المراقبة الحديثة، بينها الطائرات المسيّرة. وأكدوا أن اعتقال هذه المجموعة قد يكون مفتاحا لمنع جرائم سرقة أخرى في المنطقة.