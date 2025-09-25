ابنة سيناتور أميركي مهاجمة والدها الداعم لإسرائيل: كأنه باع روحه!

أثارت مادي بلوك، ابنة السيناتور الجمهوري عن ولاية نيو مكسيكو الأميركية جاي بلوك، الجدل بعدما نشرت مقطع فيديو قالت فيه إنها تتوقع أن والدها تلقى أموالا من إسرائيل مقابل الترويج لها سياسيا.

مادي قالت -في الفيديو الذي نشرته الأربعاء- إنها تشعر بـ"استياء شديد" من والدها، مؤكدة أنه سافر إلى إسرائيل للمشاركة في مؤتمر "50 ولاية، إسرائيل واحدة".

وأوضحت أن والدها رافق "مجموعة من السياسيين الفاشلين من نيومكسيكو" خلال الزيارة، حيث التقوا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، متسائلة: "ما الفائدة التي تعود على سكان ولايتنا من لقائه نتنياهو؟ ولماذا تتم دعوة سيناتور ولاية أميركية إلى لقاء رئيس وزراء إسرائيل؟".

واعتبرت أن تلك الزيارة جعلته "خاسرا تماما"، لأنها -حسب قولها- وضعت أولويات الحكومة الإسرائيلية فوق أولويات ناخبيه.

وتابعت مادي هجومها قائلة: "أعتقد حقا أن إسرائيل تدفع لأبي الآن لترويج دعايتها"، مشيرة إلى منشور طويل كتبه بلوك على وسائل التواصل الاجتماعي لدعم إسرائيل.

وأضافت: "كتب أن الإبادة الجماعية كذبة، وأن المدنيين لا يُقتلون، وأن الجيش الإسرائيلي يبذل قصارى جهده لتقليل الخسائر. أتساءل: كم يدفعون له؟ كم يدفعون لروحه؟ لأنه يبدو وكأنه باع روحه للشيطان".

وكان السيناتور جاي بلوك نشر بالفعل تدوينة أعرب فيها عن سروره لكونه جزءا من "أكبر وفد دبلوماسي يزور إسرائيل"، مدعيا أن إسرائيل وجّهت ملايين الرسائل النصية والمكالمات والمنشورات لدفع الفلسطينيين إلى مغادرة قطاع غزة لتقليل الخسائر البشرية، ومؤكدا أن الجيش الإسرائيلي "يبذل كل ما في وسعه لتجنّب قتل المدنيين".

يشار إلى أن الحرب الإسرائيلية على غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 خلفت 65 ألفا و419 شهيدا و167 ألفا و160 مصابا، معظمهم من الأطفال والنساء، فضلا عن مجاعة أودت بحياة 442 شخصا، بينهم 147 طفلا، حسب أحدث الإحصاءات.