المتحدثة باسم البيت الأبيض تعلق على "حادثة السلم الكهربائي" وتطالب بتحقيق فوري

أثارت حادثة توقّف سلّم كهربائي في مقرّ الأمم المتحدة بنيويورك أمس الثلاثاء، لدى صعود الرئيس الأميركي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا، جدلا واسعا في حين اعتبرها البيت الأبيض "خرقا خطيرا للأمن والبروتوكول".

المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، نشرت عبر منصة "إكس" -تويتر سابقا-، دعوة إلى "فصل فوري" لأي موظف قد يكون أوقف السلم الكهربائي عمدا عند استخدام الرئيس والسيدة الأولى له، مؤكدة ضرورة فتح تحقيق في الواقعة.

If someone at the UN intentionally stopped the escalator as the President and First Lady were stepping on, they need to be fired and investigated immediately. The Times reported this on Sunday.👇 pic.twitter.com/NitsWbGYG0 — Karoline Leavitt (@PressSec) September 23, 2025

من جانبه، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، بأن قراءة لوحدة المعالجة المركزية للسلم الكهربائي أشارت إلى أنه "توقف بعد تفعيل آلية أمان مدمجة في درجة المشط في أعلى السلم الكهربائي" عن غير قصد.

وأضاف أن مصور فيديو ترامب كان يصعد السلم الكهربائي عكسيا لتصوير وصوله مع السيدة الأولى ميلانيا ترامب.

الحادثة التي وقعت قبيل كلمة ترامب في الجمعية العامة سببت له انزعاجا ملحوظا، إذ أبدى حساسية كبيرة تجاه أي أعطال تقنية خلال إطلالاته العلنية.

وقال في خطابه: "شيئان قدّمتهما الأمم المتحدة لي هما سلّم كهربائي سيئ وشاشة تلقين سيئة"، في إشارة أيضا إلى خلل فني في شاشة التلقين الخاصة به، والتي شدد المتحدث باسم المنظمة الدولية على أنها من اختصاص فريق البيت الأبيض وليس الأمم المتحدة.

المتحدث باسم المنظمة الدولية قال، "لا تعليق لدينا لأن شاشة التلقين الخاصة بالرئيس الأميركي يديرها البيت الأبيض".

جاءه الرد على الفور.. #ترامب: لم أجد من الأمم المتحدة إلا مصعدا معطلا وشاشة لا تعمل#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/1ELKkQ1dmK — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 23, 2025

وفي وقت لاحق، نشر ترامب عبر منصة تروث سوشيال منشورا يشتكي فيه من الأعطال التي صادفها في الأمم المتحدة، بينما تداولت صحيفة ذا تايمز إشارات من موظفين أمميين، على سبيل المزاح، حول إمكانية تعطيل السلالم الكهربائية والمصاعد عند وصول الرئيس الأميركي.