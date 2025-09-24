شاهد.. انهيار أرضي في بانكوك يبتلع طريقا رئيسيا ويعطل حركة المرور

شهدت العاصمة التايلندية بانكوك صباح الأربعاء حادثا دراماتيكيا تمثل في انهيار أرضي ضخم أدى إلى تشكّل حفرة عميقة وسط أحد الطرق الرئيسة، ما تسبب في شلل مروري واسع وأضرار كبيرة بالبنية التحتية، وأثار حالة من القلق بين السكان والسلطات.

ووفق ما أعلنته الشرطة الملكية التايلندية، وقع الانهيار قرابة الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي في طريق سامسن بمنطقة دوسيت، على مقربة من مدرسة ومستشفى ومركز شرطة. وأسفر عن حفرة ضخمة يبلغ قطرها نحو 30 مترا وعمقها يقارب 50 مترا، مع تحذيرات من احتمال اتساعها أكثر بفعل الأمطار الغزيرة التي تشهدها العاصمة خلال موسم الرياح الموسمية.

A large sinkhole opened outside a hospital in a residential neighborhood of Bangkok. Authorities suspect heavy rainfall, a leaking drainpipe, and nearby construction contributed to the collapse. pic.twitter.com/GN3FmDn5zu — DW News (@dwnews) September 24, 2025

وقالت الشرطة في بيان إن "الحفرة تسببت بسقوط عمودين كهربائيين وسيارة تابعة للمحطة في موقع الحادث"، بينما أظهرت مقاطع فيديو متداولة لحظة الانهيار وانحدار واجهة الطريق ببطء، لتسقط أعمدة كهرباء وتتضرر أنابيب المياه، في مشهد دفع السيارات إلى التراجع بسرعة وسط حالة من الفوضى. وتوقفت الحفرة على مسافة أمتار قليلة من مركز الشرطة، كاشفة عن هياكل تحت الأرض.

A massive sinkhole opened on Bangkok’s busy Samsen Road during the morning rush hour, caused by subway construction. The collapse occurred in front of a hospital and police station, dragging down concrete, electricity lines, and several police vehicles. No casualties were… pic.twitter.com/Av8R9e4YzU — TRT World (@trtworld) September 24, 2025

وأعلن مستشفى فاجيرا القريب تعليق خدمات العيادات الخارجية لمدة يومين كإجراء احترازي، في حين أكدت سلطات بانكوك أن مبنى المستشفى لم يتأثر، لكنها أمرت بإخلاء مركز الشرطة وبعض المباني المجاورة. كما قامت السلطات بقطع المياه والكهرباء عن المنطقة المتضررة، وبدأت أعمال الطوارئ لإصلاح الطريق والسيطرة على الوضع.

وقال حاكم بانكوك تشادتشارت سيتيبونت إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن سبب الحفرة يعود إلى أعمال إنشاء محطة مترو في المنطقة، مؤكدا أن الفرق الهندسية تعمل على معالجة الانهيار بأقصى سرعة ممكنة. وأكد أنه، رغم سوء الأحوال الجوية واتساع الحفرة تدريجيا، لم تُسجل أي إصابات حتى الآن، بحسب ما نقلته صحيفة "ذا نيشن".

من جانبها، نشرت الشرطة صورا للحفرة الهائلة التي ظهرت أسفل مركز الشرطة مباشرة، في حين عرضت قناة "بي إن أو نيوز" لايف على مواقع التواصل الاجتماعي اللحظات الأولى لتشكلها، حيث بدت السيارات وهي تتراجع بسرعة هربا من الانهيار.

وأكدت قناة "آر تي بي" أن مفوض الشرطة الوطنية أصدر أوامر لمكتب شرطة العاصمة بالتنسيق مع إدارة مدينة بانكوك والجهات المختصة لمتابعة الأضرار، ومعالجة هبوط الأرض وأنابيب المياه المتضررة، وتقديم الدعم اللازم للسكان المتأثرين.