"مسيّرات بارعة" تعطّل العمل في مطار كوبنهاغن وسط تحذيرات من "هجوم هجين"

شهد مطار العاصمة الدانماركية كوبنهاغن الدولي -مساء أمس الاثنين- حالة استنفار أمني غير مسبوقة، بعد رصد طائرات مسيّرة مجهولة تحلّق في أجوائه، مما اضطر السلطات إلى تعليق الرحلات الجوية لساعات وتأجيل أو إلغاء عدد من الرحلات المغادرة والقادمة، من بينها رحلات من بروكسل.

وقد أثارت الحادثة حالة من القلق بين الركاب، رغم تأكيد السلطات أن جميع الطائرات هبطت بسلام، وأن استئناف الحركة الجوية تم لاحقا بعد التأكد من خلو الأجواء من أي تهديد مباشر.

Copenhagen Airport, the busiest hub in the Nordic region, said it reopened after drone sightings halted all take-offs and landings for nearly four hours, while Norway's Oslo Airport said it had also shut and reopened its airspace over a drone https://t.co/QHP7CqZp9h pic.twitter.com/qKyQLZezo9 — Reuters (@Reuters) September 23, 2025

وقالت الشرطة الدانماركية، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن طيارا ماهرا هو من كان يتحكم في طائرتين أو 3 طائرات مسيّرة كبيرة الحجم فوق المطار، في ما وصف بأنه "استعراض متعمد للقدرات". وأوضح جيس جيسبرسن، كبير مفتشي شرطة كوبنهاغن، أن السلطات امتنعت عن إسقاط المسيّرات، نظرا لخطورة ذلك في بيئة مكتظة بالطائرات والركاب ومستودعات الوقود، مضيفا أن الطائرات اختفت بعد ساعات من التحليق، من دون أن تترك خلفها أي مؤشرات على نية واضحة لإلحاق الأذى.

وذكر جيسبرسن أن المسيّرات كانت تقوم بمناورات طيران معقدة، مع تشغيل وإطفاء أضوائها بشكل متكرر، وهو ما يعزز فرضية أن الهدف كان استعراض المهارات أو اختبار القدرات. لكنه شدد على أن السلطات لم تستبعد بعد احتمال أن تكون الحادثة جزءا من هجوم روسي هجين، لا سيما أن الطائرات قطعت مسافات طويلة للوصول إلى المطار، ولا يزال المحققون يدرسون إن كانت أقلعت من البحر أو البر.

من جانبها، وصفت رئيسة الوزراء الدانماركية مته فريدريكسن الواقعة بأنها "أخطر هجوم على البنية التحتية الحيوية في الدانمارك حتى الآن"، مؤكدة أن الحادثة تبرز حجم التهديدات التي تواجهها البلاد، في ظل التوترات الأمنية المتصاعدة شمالي أوروبا.

All take-offs and landings at Copenhagen Airport have been suspended since 20:26 local time due to drone reports. So far, at least 11 flights have been diverted to other airports. pic.twitter.com/ykRnxwmmKO — Flightradar24 (@flightradar24) September 22, 2025

وبينما استؤنفت حركة الطيران صباح الثلاثاء، أعلنت إدارة المطار أن بعض الرحلات ستظل متأخرة أو ملغاة، داعية المسافرين إلى التواصل مع شركات الطيران مباشرة للحصول على أحدث المعلومات.

ولم تقتصر التطورات على كوبنهاغن، إذ شهد مطار أوسلو في النرويج حادثا مشابها في الليلة ذاتها، بعد رصد مسيّرة قرب أحد المدارج. وأكدت هيئة الإذاعة النرويجية أن حركة الطيران حُولت مؤقتا إلى مدرج آخر قبل أن تعود إلى طبيعتها لاحقا، من دون معرفة الجهة المسؤولة عن الحادث.

تأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه المخاوف الأمنية في شمال أوروبا، بعد سلسلة من التوغلات الجوية الروسية، سواء عبر طائرات مسيرة أو مقاتلات في أجواء دول حلف شمال الأطلسي الـ"ناتو".

ويعيد هذا الحادث إلى الأذهان وقائع مشابهة هزّت مطارات أوروبية خلال السنوات الماضية، ففي عام 2023 أغلق مطار غاتويك في لندن مدرجه لمدة ساعة عقب رصد مسيّرة، في حين تسبب حادث آخر في ديسمبر/كانون الأول 2018 في أزمة خانقة، بعد أن عطّلت عشرات الطائرات المسيّرة المطار لمدة 3 أيام متتالية، تاركة أكثر من 140 ألف مسافر عالقين خلال موسم أعياد الميلاد.