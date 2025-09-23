بعد عام من اكتشافها.. ثاني أكبر ألماسة في العالم في طريقها للعرض في متحف

من المنتظر أن تُعرَض ثاني أكبر ألماسة في العالم في متحف، بعد عام من اكتشافها في بوتسوانا في جنوب القارة الأفريقية، وفق ما أفادت الشركة التي تملكها والتي تتخذ مدينة أنتويرب البلجيكية مقرا.

ورفضت شركة "إتش بي أنتويرب" الإفصاح عن الجهات المهتمة بالألماسة، لكن مديرة التواصل فيها مارغو دونكييه أكدت أن الشركة تلقت طلبات وعروضا عدة "من مختلف أنحاء العالم".

وأضافت "يمكن أن ينتهي المطاف بأحجار الألماس الخام بهذا الحجم الاستثنائي في متحف".

واستُخرجت الألماسة "موتسويدي" التي تُعد ثاني أكبر ألماسة في العالم، ويبلغ عيارها 2488 قيراطا ووزنها نصف كيلوغرام، في صيف 2024 في منجم كاروي شمال شرقي بوتسوانا، أكبر منتج للألماس في أفريقيا.

وتملك هذا المنجم شركة التعدين الكندية "لوكارا" التي أبرمت شراكة مع "إتش بي أنتويرب" لمعالجة وبيع أي حجر يزيد عياره على 10,8 قراريط.

وتؤكد الشركة البلجيكية منذ عام اقتناءها ما لا يقل عن 3 ألماسات خام يزيد عيارها على ألف قيراط، مما أثبت أن أنتويرب لا تزال مركزا رائدا في قطع الألماس وصقله، رغم المنافسة الدولية.

ويتطلب تخمين سعر الألماسة "موتسويدي" تحليلها باستخدام ماسح ضوئي، وهي تقنية تتيح تقييما أوليا للشوائب التي تحتوي عليها، على ما شرحت دونكييه. وأشارت إلى أن "من الصعب جدا تحديد سعر لها في هذه المرحلة". ويعني اسمها "مصدر مياه أو تدفق مياه جوفية" بلغة تسوانا.

وقبل اكتشافها في أغسطس/آب 2024، كانت أكبر ألماسة مكتشفة في بوتسوانا حجرا من عيار 1758 قيراطا، استخرجته أيضا شركة "لوكارا" عام 2019، وسُمي "سيويلو"، أي "اكتشاف نادر" بلغة تسوانا.

ويساوي حجم هذه الألماسة حجم كرة التنس، واشترتها دار "لوي فويتون" بسعر لم يُكشف عنه.

ولا تزال ألماسة "كالينان" التي استُخرجت عام 1905 في جنوب أفريقيا، وقُدِّر عيارها بـ3106 قراريط، تحمل الرقم القياسي لأكبر ألماسة تُكتشف على الإطلاق.