"زنزانات عائمة".. هكذا غيّرت غواصات التهريب تجارة المخدرات العالمية

لجأت عصابات تهريب المخدرات في أميركا اللاتينية مؤخرا إلى وسيلة غير تقليدية لنقل بضائعها القاتلة عبر المحيطات، حيث تستخدم غواصات نصف غاطسة وأخرى بدائية الصنع تُعرف باسم "ناركو سبز" (Narco-subs). هذه الآلات تقطع آلاف الكيلومترات وهي محمّلة بأطنان الكوكايين، متجهة إلى الولايات المتحدة أو أوروبا.

إحدى هذه الغواصات، التي وُصفت بأنها "زنزانة عائمة"، كانت على بُعد أيام فقط من بدء رحلة تستمر 3 أسابيع عبر المحيط الأطلسي، حاملة شحنة تُقدر قيمتها بمئات ملايين الدولارات.

صناعة سرية في قلب الأدغال

صحيفة الغارديان البريطانية قالت إن معظم هذه الغواصات تُصنع في عمق الأدغال الكولومبية والإكوادورية، بعيدا عن أعين السلطات. ورغم أن المواد المستخدمة في بنائها بسيطة مثل الخشب والألياف الزجاجية والمعدن، إلا أن المهندسين الذين يعملون في الخفاء ينجحون في ابتكار سفن يصعب على الرادارات رصدها.

بدأ تجار المخدرات في كولومبيا استخدام هذه الغواصات في ثمانينيات القرن الماضي لتهريب الكوكايين عبر البحر الكاريبي باتجاه المكسيك والولايات المتحدة. ومع مرور السنوات، ازدادت طموحاتهم، فتم تكليف فرق متخصصة ببناء هياكل متطورة من الألياف الزجاجية، قادرة على الإبحار لمسافات هائلة نحو سواحل البرتغال وإسبانيا.

أرباح فلكية مقابل حياة رخيصة

الفارق الهائل بين أسعار الكوكايين في أميركا الجنوبية وأوروبا هو ما يجعل هذه الرحلات الخطرة مغرية. ففي حين يُشترى الكيلوغرام الواحد من الكوكايين مقابل ألف إلى ألفي دولار على الحدود البرازيلية الكولومبية، يمكن أن يصل سعره في أوروبا إلى 60 ألف دولار. غواصة تنجح في تهريب 5 أو 6 أطنان من المخدرات قد تدرّ أرباحا تصل إلى ربع مليار دولار.

وكما يقول فيرناندو كاسارين -رئيس الشرطة الفدرالية البرازيلية الذي اعتقلت قواته الخاصة غواصة تهريب مخدرات- للصحيفة البريطانية، فإن "الأرباح فلكية".

ومع ذلك، يبقى نصيب البحارة الذين يقودون هذه الرحلات زهيدا مقارنة بالمخاطر. فالبحارة البرازيليون، وفقا لكاسارين، يحصلون على ما بين 30 و50 ألف ريال برازيلي فقط (أي ما يعادل 4 آلاف إلى 7 آلاف جنيه إسترليني)، بينما عُرض على البحارة الإكوادوريين الذين كانوا على متن أول غواصة ضبطت في أوروبا نحو 15 ألف دولار فقط.

ظهور المسار الأوروبي

رغم وجود مؤشرات مبكرة على استخدام الغواصات منذ التسعينيات، لم تؤكد الشرطة الأوروبية المسار الجديد إلا في عام 2019، حين ضُبطت أول غواصة محمّلة بالكوكايين قبالة شبه الجزيرة الإيبيرية بعد رحلة استمرت 27 يوما من الأمازون البرازيلي. كان طاقمها المكوّن من 3 أشخاص قد عاش كابوسا خانقا داخل قمرة صغيرة قبل أن يقع في قبضة السلطات.

ومنذ ذلك الحين، تزايدت الظاهرة بشكل لافت. فالصحفي الإسباني خافيير روميرو، أحد أبرز من وثّقوا هذه الصناعة، يؤكد أن نشاط "غواصات المخدرات" ارتفع بشدة في الأشهر الأخيرة.

ويشير روميرو إلى أن الشرطة الإسبانية التي كانت تتلقى إنذارا واحدا كل 3 أشهر، صارت الآن تتعامل مع 5 تنبيهات شهريا على الأقل. وفي سبتمبر/أيلول الماضي، ضبطت الشرطة الإسبانية 3500 كيلوغرام من الكوكايين على سواحل غاليسيا، وألقت القبض على 3 كولومبيين، رغم أن الغواصة نفسها لم يُعثر عليها.

رحلة موت حقيقية

كما تمكنت الغارديان من الدخول إلى غواصة بطول 60 قدما صودرت في البرازيل. المشهد من الداخل كان خانقا: فتحة صغيرة للدخول، سريران خشبيان ضيّقان، وزجاج أمامي بلاستيكي يتيح رؤية محدودة للعالم الخارجي، بينما يندفع البحارة بسرعة لا تتجاوز 16 كيلومترا في الساعة.

ويقول أوزفالدو سكاليزي، مدير قسم مكافحة المخدرات في الشرطة الفدرالية البرازيلية، إن الخطر الأكبر ليس الغرق كما قد يتبادر إلى الأذهان، بل الاختناق. فالمحركات عالية القدرة وأنظمة العادم البدائية تعني أن أي تسرب لغازات الاحتراق قد يحوّل الرحلة إلى مقبرة عائمة.

نحو محيطات أبعد

ظاهرة "غواصات المخدرات" لم تعد مقتصرة على المحيط الأطلسي. ففي أواخر عام 2024، اعترضت السلطات الكولومبية غواصة كانت في طريقها إلى أستراليا ونيوزيلندا، وهي رحلة تستغرق ضعف المسافة والوقت اللازم للوصول إلى أوروبا. وفي يناير/كانون الثاني الماضي، عُثر على غواصة غارقة محملة بالمخدرات على ساحل سيراليون، ما يعزز الاعتقاد بأن عصابات التهريب تتجه إلى "عولمة" هذه الوسيلة.

يقول الباحث هنري شولدينر من منظمة "إنسايت كرايم" إن هذه الصناعة لم تعد مجرد ابتكار محلي، بل تحولت إلى شبكة عابرة للقارات، حيث أصبحت "ناركو سبز" رمزا جديدا لحرب المخدرات العالمية.