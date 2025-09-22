بعد 30 عاما من ارتكاب الجريمة.. محاكمة المتهم بقتل تلميذة فرنسية

تبدأ اليوم الاثنين محاكمة رجل متهم بقتل تلميذة في شمال فرنسا قبل حوالي 3 عقود، في واحدة من أقدم القضايا التي وصلت إلى المحكمة في السنوات الأخيرة.

وظلت جريمة مقتل ناديج دينوا (17 عاما) التي وقعت عام 1994 في منطقة إين، من دون حل لسنوات حتى أدت أدلة الحمض النووي في عام 2021 إلى توقيف باسكال لافولي البالغ الآن 58 عاما.

ويواجه لافولي عقوبة سجن تصل إلى 30 عاما في حال إدانته من قبل المحكمة الجنائية في مدينة لاون. ومن المتوقع صدور الحكم الأربعاء المقبل.

وقال أرنو مييل محامي والدة الضحية "إنها معجزة أن نصل إلى هذا الحد".

وفي أواخر مايو/أيار، عُثر على جثة دينوا مطعونة تحت بعض الأشجار على جانب الطريق المؤدي إلى مدرستها الثانوية في بلدة شاتو تييري. وعُثر قرب حقيبتها المدرسية على حبل نايلون ووردة قُطفت حديثا. ولم يكشف تشريح الجثة عن أي علامات على اعتداء جنسي.

وبحث المحققون في العديد من الخيوط، من بينها صديقها والقاتل المتسلسل ميشيل فورنيريه لكنهم لم يعثروا على أي دليل ملموس.

وتم اكتشاف أدلة وراثية على ملابس دينوا، ولكن قواعد بيانات الحمض النووي للمشتبه بهم والأشخاص المدانين في قضايا أخرى فشلت في العثور على تطابق قاطع حتى العام 2021.