حلاق تركي ينقذ حياة مراهق بريطاني بعد اكتشافه ورما سرطانيا بالصدفة

لعب حلاق تركي دورا مصيريا في تشخيص إصابة مراهق بريطاني بمرض السرطان في وقت مبكر، بعدما اكتشف ورما غير طبيعي في رقبته أثناء جلسة حلاقة عادية.

القصة بدأت في بلدة لودلو بمقاطعة شروبشاير البريطانية، حين جلس الشاب أوين نورغروف (17 عاما)، على كرسي الحلاقة كعادته. وأثناء قص شعره، لاحظ الحلاق فرات داود أوغلو انتفاخا لافتا على الجانب الأيمن من رقبته.

سارع داود أوغلو إلى تنبيه أوين وطلب منه مراجعة الطبيب على وجه السرعة. وبالفعل، استمعت عائلة المراهق للنصيحة، وقادت الفحوص الطبية إلى تشخيص إصابته بمرض "لمفوما هودجكن" (odgkin Lymphoma)، وهو أحد أنواع سرطان الجهاز اللمفاوي.

وفي حديثه لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، قال داود أوغلو، "لاحظت أن الرقبة لم تكن مستقيمة، وكان الجانب الأيمن منتفخا قليلا. سألته عن الأمر فقال: لا أعرف. إنه زبون دائم ولهذا نتبادل الحديث، ومن هنا بدأ كل شيء".

ومنذ يناير/كانون الثاني 2024، بدأ أوين رحلته مع العلاج الكيميائي وخضع لسلسلة من الجلسات المكثفة. وبحلول يونيو/حزيران الماضي، أعلن الأطباء أنه دخل مرحلة الهدأة، في إنجاز عزاه الأطباء بشكل كبير إلى سرعة التشخيص المبكر التي مكّنته من بدء العلاج في الوقت المناسب.

وبعد أشهر من تلك اللحظة الفارقة، عاد أوين إلى صالون الحلاقة ليشكر داود أوغلو على إنقاذ حياته، في مشهد مؤثر حظي بتفاعل واسع في الأوساط المحلية.

والدة أوين، هايلي نورغروف (45 عاما)، روت التفاصيل قائلة، "عندما رأيناه لأول مرة كان الورم ينمو بسرعة. وبحلول وقت التشخيص كان قد أصبح كتلة كبيرة في رقبته. لقد ساعد فرات حقا أوين في اكتشاف السرطان مبكرا والبدء في العلاج قبل فوات الأوان".

وأضافت أن متابعة رحلة ابنها مع جهاز مناعي "منخفض إلى الصفر" كانت تجربة "وحشية" وقاسية للعائلة بأكملها، "لا أحد يتوقع السرطان في هذا العمر. لقد كانت صدمة كبيرة للجميع، لكننا تلقينا دعما هائلا من الأصدقاء والمجتمع".

ورغم قسوة التجربة، أكدت هايلي أن شخصية ابنها القوية ساعدته على تجاوز المحنة، "هو لاعب رغبي شغوف ويعمل في الزراعة، وقد ساعده ذلك على التحمل ومقاومة المرض".