النيجيرية هيلدا باسي تدخل "غينيس" بأكبر طبق جولوف رايس

أكدت موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، أول أمس الاثنين، أن الطاهية (الشيف) النيجيرية الشهيرة هيلدا باسي حققت إنجازا جديدا بطهي أكبر قدر من طبق الأرز المعروف باسم "جولوف رايس" في التاريخ، في حدث لفت الأنظار داخل نيجيريا وخارجها.

وجولوف رايس (Jollof Rice) طبق شهير في الغرب الأفريقي، يتميز بلونه الأحمر ونكهته الغنية، ويُحضّر عادةً بالأرز والطماطم والبصل والتوابل، ويُقدّم مع اللحم أو الدجاج. ويُعتبر رمزًا ثقافيًا في دول مثل نيجيريا، وغانا، والسنغال، وغالبًا ما يكون محور منافسة ودية بين هذه الدول.

وأوضحت المنظمة أن باسي وفريقها أعدّوا، يوم الجمعة الماضي، قدرا ضخما يزن 8780 كيلوغراما من هذا الطبق الشعبي في منطقة غرب أفريقيا، متجاوزين بكثير الحد الأدنى المطلوب البالغ 4700 كيلوغرام.

9 ساعات من "النار والشغف"

وقالت باسي، البالغة من العمر 29 عاما، إن التحضير استغرق "9 ساعات من النار، والشغف، والعمل الجماعي" مشيرة إلى أن الحدث شهد لحظة درامية حين انهار القدر المعدّل تحت رافعة أثناء عملية الوزن.

وجرى توزيع "جبل الأرز" على مئات الحاضرين الذين احتشدوا في حي فيكتوريا آيلاند الراقي بالعاصمة الاقتصادية لاغوس، وذلك لمتابعة الحدث وتشجيع الشيف.

نجمة الطهو في نيجيريا

تتمتع باسي بقاعدة جماهيرية واسعة على منصات التواصل، إذ يتابعها أكثر من 3 ملايين شخص على "إنستغرام".

واشتهرت عام 2023 بتحقيقها رقما قياسيا في أطول ماراثون للطهو استمر 93 ساعة و11 دقيقة، قبل أن يكسره الشيف الإيرلندي آلان فيشر بعد عام.

موجة من التحديات

وألهمت تجربة باسي كثيرا من الشباب في الغرب الأفريقي لخوض تحديات مشابهة لنيل اعتراف موسوعة "غينيس" شملت محاولات لأطول جلسة قراءة كتاب، وأطول قفز بالحبل، وأطول خطاب متواصل، وغيرها من المسابقات التي تعكس رغبة الجيل الجديد في تحقيق شهرة عالمية.