انهارت أمام الصحافيين فجأة.. وزيرة سويدية تفقد الوعي في أول يوم عمل

شهدت السويد حادثة لافتة خلال أول ظهور رسمي لوزيرة الصحة الجديدة إليزابيث لان، وذلك بعدما انهارت بشكل مفاجئ أمام الكاميرات أثناء مؤتمر صحفي عقدته الحكومة للإعلان عن تعيينها.

فبعد دقائق قليلة من تقديمها لوسائل الإعلام والصحفيين، بدت لان غير قادرة على الاستمرار في الحديث، ثم سقطت فجأة وسط حالة من الذهول والارتباك في القاعة، وسارع مساعدوها إلى إخراجها بسرعة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، ما اضطر إلى توقيف وقائع المؤتمر مؤقتا.

ورصدت الكاميرات بعض الحاضرين من صحفيين وسياسيين وهم يسعون لمساعدتها، فيما ظهرت نائبة رئيس الوزراء السويدي، إيبا بوش، وهي تحاول وضع الوزيرة الجديدة في وضعية الإنعاش، وبعد لحظات قصيرة، نُقلت لان على عجل إلى خارج القاعة وأُلغي المؤتمر الصحفي.

لكن الوزيرة عادت لاحقا إلى المكان لطمأنة الحاضرين، موضحة أن ما حدث كان نتيجة انخفاض مفاجئ في مستوى السكر في الدم، مؤكدة أن الأمر لم يكن خطيرا وأنها استعادت عافيتها سريعا، وقالت أمام الصحفيين، بحسب ما نقلت قناة "إس في تي" السويدية الرسمية: "لم يكن هذا يوم ثلاثاء عاديا، وهذا ما يحدث عادة عندما ينخفض مستوى السكر في الدم".

وجاءت هذه الواقعة في اليوم نفسه الذي عُيّنت فيه لان وزيرة للصحة، خلفا لسلفها آكو أنكاربيرغ يوهانسون، التي استقالت يوم الاثنين بعد ثلاث سنوات قضتها في المنصب.

وتُعد لان من الوجوه البارزة داخل الحزب الديمقراطي المسيحي السويدي، حيث شغلت سابقا منصب عضو في مجلس بلدي غوتنبرغ منذ عام 2019، وبحسب ملفها الشخصي على موقع "لينكد إن"، فإنها حاصلة على درجة الماجستير في دراسات السلام والتنمية والعلوم السياسية، كما تولت منصب نائب مدير مكتب مجلس الوزراء، وشاركت في تحقيق مسؤولية الرعاية الصحية.