بعد إصابة ركاب بـ"وعكة مفاجئة".. هبوط اضطراري لطائرة بريطانية متجهة إلى شرم الشيخ

ساد جو من الفوضى والذعر على متن رحلة تابعة للخطوط الجوية البريطانية قادمة من العاصمة لندن إلى شرم الشيخ المصرية، بعدما اضطرت الطائرة للهبوط اضطراريا في مدينة فينيسيا الإيطالية. المشهد بدا "مرعبا"، وفق ما وصفه ركاب، حين اقتحم رجال الإطفاء ببدلات واقية وأجهزة تنفس كاملة الطائرة لإجراء الفحوص.

المسافرة ميلاني ويلز (61 عاما)، التي كانت برفقة ابنتها إيموجين (19 عاما) في طريقهما لقضاء عطلة في مصر، وثّقت لحظة صعود فريق المواد الخطرة إلى الطائرة. وقالت لوسائل إعلام بريطانية إنها بدأت تشعر بصداع حاد بعد وقت قصير من الإقلاع من مطار غاتويك، وظنت في البداية أن السبب هو ارتفاع الحرارة داخل المقصورة.

لكن سرعان ما تفاقم الوضع، إذ ظهرت أعراض وُصفت بـ"المرض الخطير" على ركاب آخرين وأفراد من الطاقم، حتى إن بعض المضيفين انهاروا في الممر بعد نحو ساعة ونصف من الإقلاع.

"فوضى عارمة" داخل الطائرة

ويلز وصفت تلك اللحظات لصحف بريطانية قائلة، "كان المشهد فوضويا تماما. أفراد الطاقم يركضون في الممرات دون أن يوضحوا لنا شيئا. وحين هبطنا في فينيسيا، كانت سيارات الشرطة والإسعاف والإطفاء تطوق الطائرة من الخارج، ثم صعد فريق المواد الخطرة بمعداته الكاملة وبدأ بفحص الركاب والطاقم المتأثرين بأجهزة خاصة".

وأضافت، "لم يخبرنا الكابتن بأي شيء، ولم نتلقّ أي تعليمات طوال الوقت.. كنت مرعوبة للغاية".

موقف شركة الطيران

من جانبها، أوضحت الخطوط الجوية البريطانية أن تحويل مسار الرحلة جاء "إجراء احترازيا" نتيجة عطل فني، ونفت وجود أي أبخرة سامة على متن الطائرة. وأضافت أن مهندسيها فحصوا الطائرة وأعادوها للخدمة في اليوم التالي.

كما قدمت اعتذارها للركاب ووعدت بتعويض مناسب، إلا أن ميلاني أكدت أن الشركة رفضت تغطية خسارتها لليلة الأولى من إقامتها في مصر، معتبرة التعويض "غير كاف مقارنة بحجم المعاناة".

بعد تأخير استمر 8 ساعات في إيطاليا، أُعيدت الطائرة إلى لندن قبل أن يُنقل الركاب في اليوم التالي إلى وجهتهم النهائية في شرم الشيخ. لكن بالنسبة لميلاني وابنتها، فإن المحنة تركت أثرها الكبير، "كنتُ بحاجة ماسة لهذه الإجازة، لكن البداية دُمرت بالكامل. شعرتُ أن التجربة أنهكتني جسديا ونفسيا".