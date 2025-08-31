بمشاركة أكثر من 80 جنسية.. مهرجان عالمي يحتفي بالشعر الأحمر في هولندا

احتشد آلاف الأشخاص من ذوي الشعر الأحمر من شتى أرجاء العالم في مدينة تيلبرغ الهولندية في عطلة نهاية الأسبوع للاحتفال بمهرجان الشعر الأحمر، الذي يهدف للترويج للتواصل والفخر والاعتراف بمجتمع أصحاب الشعر الأحمر.

وذكر منظمو المهرجان، الذي انعقد 20 مرة، يوم أمس السبت أن المشاركين جاؤوا من أكثر من 80 دولة.

ويشمل برنامج المهرجان الذي ينعقد في أحد المتنزهات عروضا موسيقية وحفلات وألعابا وأنشطة مبتكرة. ويمكن أن يقيم المشاركون بموقع تخييم في الليل.

ونقلت صحيفة "ألغمينه داغبلاد" عن مؤسس المهرجان ومديره بارت روفتهورست قوله إن الشعر الأحمر يربط بين الزوار.

وأضاف، "إنك تبدو مشابها (للمشاركين)، لذلك تشعر بنوع من الرابطة الأسرية. لكن هناك المزيد مما يربط الأشخاص، مثل تجارب الطفولة بسبب الشعر الأحمر، الذي يكون صاحبه مميزا… خاصة إذا كنت تعيش في مكان مثل المكسيك، فنادرا ما تصادف أشخاصا شعرهم أحمر".

وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن المهرجان مجاني ومفتوح للجميع. وهذا الحدث مخصص لأصحاب الشعر الأحمر "الطبيعي".

وكانت نسخة عام 2013 قد حققت رقما قياسيا عالميا في موسوعة "غينيس" لأكبر تجمع للأشخاص ذوي الشعر الأحمر الطبيعي، حيث التقط 1672 شخصا الصورة الجماعية.

ونشأ هذا التقليد قبل عقدين من الزمن عندما أطلق الفنان الهولندي بارت روفتهورست دعوة لـ15 عارضة أزياء بشعر أحمر للمشاركة في مشروع فني في إحدى الصحف المحلية. وحظي باستجابة فاقت توقعاته بـ10 أضعاف، فجمع المجموعة لالتقاط صورة.

وحظي المشروع باهتمام كبير، فنظم روفتهورست لقاء مماثلا في العام التالي، واستمر في الإشراف على المهرجان الذي توسع ليتحول إلى فعالية متعددة الأيام كما هو عليه اليوم.