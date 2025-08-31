الجزائر.. غضب بعد تصوير ممرضة لجثمان ونشره على "تيك توك" ووزارة الصحة تتحرك

أثار مقطع فيديو نشرته ممرضة جزائرية على تطبيق "تيك توك" موجة استنكار في البلاد، بعدما ظهرت وهي تصوّر نفسها خلال مرحلة تحضير جثمان متوفى داخل أحد المستشفيات. وقد اعتُبر هذا السلوك "غير إنساني" ويتنافى مع القيم المهنية والرسالة النبيلة التي يقوم عليها القطاع الصحي.

وفي بيان رسمي، عبّرت وزارة الصحة عن استنكارها الشديد لما وصفته بـ"تصرفات بعيدة عن القيم الدينية والإنسانية، ومخالفة للمبادئ الأساسية لمهنة التمريض"، وأكدت الوزارة أنها بصدد اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد الممرضة، بما في ذلك إجراءات قضائية، مشددة على التزامها الكامل باحترام حرمة الموتى والتمسك الصارم بأخلاقيات المهنة، مع التعهد بعدم التسامح مع أي تجاوز يسيء إلى سمعة القطاع الصحي.

من جانبها، أصدرت المؤسسة الاستشفائية المتخصصة سليم زميرلي بالحراش، حيث تعمل الممرضة، بيانا أعربت فيه عن إدانتها الشديدة للحادثة.

وجاء في البيان: "على إثر الحادثة المؤسفة التي وقعت بمصلحة الإنعاش والمتمثلة في قيام ممرضة بانتهاك حرمة متوفى من خلال تصويره داخل المصلحة، ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فإن إدارة المستشفى تُدين بشدة هذا التصرف غير الأخلاقي والمنافي للأعراف والقوانين المنظمة لمهنة التمريض، والذي يُعد مساسا خطيرا بكرامة المريض وحقوقه حتى بعد وفاته".

الحادثة أثارت غضبا بين مواطنين، إذ رأى كثيرون أنها تعكس تراجعا في الانضباط المهني، وتفتح من جديد النقاش حول احترام حرمة الموتى داخل بعض المؤسسات الصحية.

ولم تكن هذه الواقعة هي الأولى من نوعها، بل تأتي في سياق سلسلة تجاوزات سابقة أثارت بدورها صدمة مماثلة، ففي العام 2018 جرى تداول فيديو يظهر موظفات داخل مصلحة حفظ الجثث يرقصن على وقع موسيقى دون مراعاة لحرمة الموتى، مما أحدث جدلا كبيرا.

إعلان

كما كشف تقرير رسمي صدر عام 2017 مخالفات خطيرة في حفظ الجثث بعدد من المستشفيات، شملت إهمال الجثث مدة طويلة، ووجود جثث مجهولة الهوية، إضافة إلى بيع الأكفان بأسعار مرتفعة وصلت إلى 7 آلاف دينار جزائري.