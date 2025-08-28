جدل واسع في مصر بعد تداول فيديو لطبيب يرقص مع مولود بغرفة العمليات

أثار مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي جدلا واسعا في مصر، بعد أن ظهر فيه طبيب نساء وتوليد يرقص حاملا طفلا حديث الولادة داخل غرفة العمليات عقب عملية ولادة قيصرية. وانتشر المقطع بسرعة كبيرة، ولاقى ردود فعل مستهجنة، إذ عدّه المتفاعلون سلوكا غير مهني يمس بقدسية المهنة الطبية، وانتهاكا للأخلاقيات المهنية، وخرقا لخصوصية الأم والمولود.

بعد نشره مقطعًا يرقص فيه مع طفل وليد.. نقابة الأطباء تستدعي طبيب نساء وتوليد للتحقيق.. ما القصة؟ pic.twitter.com/k8LtZPEUlt — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) August 27, 2025

موقف النقابة والجهات الرسمية

في الأثناء، ذكرت مصادر أن نقابة الأطباء قد تفتح تحقيقا للتأكد من ملابسات الواقعة، خاصة إذا كان التصوير من دون إذن الأم أو عائلتها. كما رجحت بعض الأصوات أن يتم توجيه إنذار للطبيب بشأن الالتزام بأخلاقيات المهنة داخل المؤسسات الصحية.

وفي بيان لها، أعلنت نقابة الأطباء استدعاء أحد الأطباء المتخصصين في أمراض النساء والتوليد للتحقيق أمام لجنة آداب المهنة بالنقابة، وذلك على خلفية مقطع فيديو له متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي يسيء للمهنة.

وأكدت النقابة -في بيان لها- رفضها القاطع لمثل هذه السلوكيات التي تتنافى مع قدسية مهنة الطب، ومع القيم الإنسانية والمهنية والأخلاقية التي تفرض احترام خصوصية المرضى وصون كرامتهم.

وحسب موقع الأخبار الإلكتروني المحلي "اليوم السابع"، قال الدكتور جمال عميرة، وكيل النقابة العامة للأطباء ورئيس لجنة التحقيق، إنه تقرر استدعاء الطبيب المشرف على العملية للتحقيق الأحد المقبل، مؤكدا أنه سيتم تشكيل لجنة علمية من أساتذة متخصصين للتأكد من مدى مشروعية هذا التدخل الجراحي في مثل هذا العمر.

تصرفات غريبة

ووفقا لوسائل إعلام محلية، فإن الطبيب يُدعى محمد سيد البلاصي، وهو مختص في أمراض النساء والتوليد بمنطقة الحوامدية في الجيزة. ويبدو أن ما أقدم عليه ليس حادثة فردية، بل يأتي ضمن سلسلة من المقاطع الاستعراضية التي ينشرها عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، في مسعى لجذب الانتباه وتحقيق الشهرة.

إعلان

ولم يقتصر الأمر على رقصه مع الطفل حديث الولادة، إذ سبق أن ظهر في تسجيلات أخرى بطرق ولقطات مثيرة للجدل.