منصة "كيك" تؤكد تعاونها مع فرنسا بعد وفاة مدوّن خلال بث مباشر

تعتزم منصة "كيك" التعاون مع السلطات الفرنسية في أعقاب وفاة الفرنسي جان بورمانوف خلال بث حي بالفيديو على المنصة الأسترالية في 18 أغسطس/آب.

وأوضحت "كيك" في بيان "نحن ملتزمون تماما التعاون مع السلطات المختصة في أي تحقيق جارٍ"، إثر وفاة بورمانوف خلال بث حي استمر 12 يوما على المنصة.

وأضاف البيان "نراجع حاليا هذه القضية بالشراكة مع مستشارينا القانونيين".

وكان رافاييل غرافن (46 عاما) المعروف باسم "جان بورمانوف"، توفي قرب مدينة نيس الساحلية في جنوب شرق فرنسا خلال بث حي في 18 أغسطس/آب، بعد أكثر من 12 يوما من البث المباشر الذي تعرض خلاله، مع رجل آخر، لاعتداءات جسدية وإهانات من شخصين.

وأعلنت وزيرة الشؤون الرقمية الفرنسية كلارا شاباز الثلاثاء عن نيتها مقاضاة منصة "كيك" بتهمة "عدم الامتثال" للقواعد القانونية في هذا الشأن.

ويسعى المدعون الفرنسيون إلى تحديد ما إذا كانت "كيك" قد نشرت "عن علم" مقاطع فيديو "تُظهر اعتداءات متعمدة على السلامة الشخصية".