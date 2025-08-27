ضغط شعبي يقوده ترامب يدفع سلسلة مطاعم أميركية للتراجع عن تغيير شعارها

أعلنت سلسلة مطاعم "كراكر باريل" (Cracker Barrel) الأميركية -مساء أمس الثلاثاء- التراجع عن تغيير تصميم شعارها بعد ردود فعل غاضبة، بما في ذلك انتقادات من جانب الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

كانت الشركة قد أطلقت الأسبوع الماضي شعارا بسيطا مجددا، أزالت فيه صورة رجل عجوز يتكئ على برميل. كما أزيلت عبارة "متجر الريف القديم"، ليقتصر الشعار الجديد على اسم سلسلة المطاعم فقط.

وأثارت هذه الخطوة غضبا عبر الإنترنت، إذ اتهم محافظون السلسلة بأنها "تقدمية"، حسب وسائل إعلام أميركية.

ووفقا لشبكة "سي بي إس" التلفزيونية المحلية، خسرت الشركة ما يقرب من 100 مليون دولار من قيمتها السوقية -الخميس الماضي- عقب إعلان تغيير علامتها التجارية.

وأصدرت الشركة -الاثنين الماضي- بيانا قالت فيه إنه كان بإمكانها "تقديم أداء أفضل في الكشف عن هويتنا وما سنكون عليه دائما"، لكنها أكدت أيضا أنها ستتمسك بموقفها، مضيفة أن "أولد تايمر" سيبقى على قائمة طعام السلسلة، وفي لافتات الطرق، وسيعرض في متجرها الريفي.

وأمس الثلاثاء، علق ترامب على خطة الشركة -في منشور له عبر منصته "تروث سوشال" للتواصل الاجتماعي- بقوله: "على كراكر باريل العودة إلى الشعار القديم، والاعتراف بالخطأ بناء على ردود فعل العملاء، وإدارة الشركة بشكل أفضل من أي وقت مضى".

وبعد ساعات، قالت الشركة في بيان: "قلنا إننا سنستمع، وقد فعلنا. سيختفي شعارنا الجديد، وسيبقى شعارنا القديم"، وهو ما أشاد به البيت الأبيض.

We thank our guests for sharing your voices and love for Cracker Barrel. We said we would listen, and we have. Our new logo is going away and our “Old Timer” will remain. At Cracker Barrel, it’s always been – and always will be – about serving up delicious food, warm… pic.twitter.com/C32QMLOeq0 — Cracker Barrel (@CrackerBarrel) August 26, 2025

وقال تايلور بودويتش نائب كبير موظفي البيت الأبيض، عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي، "أقدر الاتصال الذي جرى في وقت سابق من هذا المساء مع كراكر باريل".

وأضاف أن الشركة شكرت الرئيس ترامب على رأيه في مسألة شعارهم "الأصلي" الشهير، وأنهم أرادوا أن يعلم الرئيس أنهم استمعوا إليه، بالإضافة إلى ردود فعل العملاء، وأنهم سيعيدون شعار "أولد تايمر".