ضغط شعبي يقوده ترامب يدفع سلسلة مطاعم أميركية للتراجع عن تغيير شعارها

سلسلة مطاعم "كراكر باريل" كانت أطلقت شعارا بسيطا مجددا الأسبوع الماضي قبل أن تتراجع عن قرارها (الفرنسية)
27/8/2025

أعلنت سلسلة مطاعم "كراكر باريل" (Cracker Barrel) الأميركية -مساء أمس الثلاثاء- التراجع عن تغيير تصميم شعارها بعد ردود فعل غاضبة، بما في ذلك انتقادات من جانب الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

كانت الشركة قد أطلقت الأسبوع الماضي شعارا بسيطا مجددا، أزالت فيه صورة رجل عجوز يتكئ على برميل. كما أزيلت عبارة "متجر الريف القديم"، ليقتصر الشعار الجديد على اسم سلسلة المطاعم فقط.

وأثارت هذه الخطوة غضبا عبر الإنترنت، إذ اتهم محافظون السلسلة بأنها "تقدمية"، حسب وسائل إعلام أميركية.

ووفقا لشبكة "سي بي إس" التلفزيونية المحلية، خسرت الشركة ما يقرب من 100 مليون دولار من قيمتها السوقية -الخميس الماضي- عقب إعلان تغيير علامتها التجارية.

وأصدرت الشركة -الاثنين الماضي- بيانا قالت فيه إنه كان بإمكانها "تقديم أداء أفضل في الكشف عن هويتنا وما سنكون عليه دائما"، لكنها أكدت أيضا أنها ستتمسك بموقفها، مضيفة أن "أولد تايمر" سيبقى على قائمة طعام السلسلة، وفي لافتات الطرق، وسيعرض في متجرها الريفي.

وأمس الثلاثاء، علق ترامب على خطة الشركة -في منشور له عبر منصته "تروث سوشال" للتواصل الاجتماعي- بقوله: "على كراكر باريل العودة إلى الشعار القديم، والاعتراف بالخطأ بناء على ردود فعل العملاء، وإدارة الشركة بشكل أفضل من أي وقت مضى".

وبعد ساعات، قالت الشركة في بيان: "قلنا إننا سنستمع، وقد فعلنا. سيختفي شعارنا الجديد، وسيبقى شعارنا القديم"، وهو ما أشاد به البيت الأبيض.

وقال تايلور بودويتش نائب كبير موظفي البيت الأبيض، عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي، "أقدر الاتصال الذي جرى في وقت سابق من هذا المساء مع كراكر باريل".

وأضاف أن الشركة شكرت الرئيس ترامب على رأيه في مسألة شعارهم "الأصلي" الشهير، وأنهم أرادوا أن يعلم الرئيس أنهم استمعوا إليه، بالإضافة إلى ردود فعل العملاء، وأنهم سيعيدون شعار "أولد تايمر".

المصدر: وكالة الأنباء الألمانية

