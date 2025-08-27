سطو "هوليودي" على بنك في المغرب.. واللصوص يسرقون مليون درهم

شهدت مدينة جمعة السحيم التابعة لإقليم آسفي بالمغرب حادثة سطو مثيرة على أحد البنوك التابع لـ"بريد بنك"، في واقعة وُصفت إعلاميا بـ"الهوليودية" نظرا لجرأة منفذيها والطريقة غير التقليدية التي اعتمدوها، لتتحول إلى قضية رأي عام محلي.

وبحسب المعطيات الأولية، لجأ الجناة إلى حفر ثقب في الجدار الخلفي لمبنى البنك، ما مكنهم من التسلل إلى الداخل بعيدا عن أعين الحراس وكاميرات المراقبة المثبتة في الواجهة الأمامية. هذه الطريقة غير المعتادة أثارت كثيرا من التساؤلات عن درجة التخطيط المسبق للعملية، خصوصا وأنها بدت أشبه بمشاهد مقتبسة من أفلام الجريمة والسطو العالمية.

وبمجرد دخولهم، تمكن اللصوص من الاستيلاء على مبالغ مالية مهمة قُدرت -وفق مصادر محلية- بنحو مليون درهم مغربي (نحو 100 و10 آلاف و171 دولار أميركي)، ما يجعلها من أكبر عمليات السطو التي عرفتها المنطقة في السنوات الأخيرة.

الحادثة استنفرت مختلف الأجهزة الأمنية بالإقليم، وعلى رأسها مصالح الدرك الملكي، التي سارعت إلى فتح تحقيق عاجل في ظروف وملابسات الجريمة. وقد باشرت فرق متخصصة في جمع الأدلة والآثار من مكان الحادث، بما فيها أخذ البصمات وتحليل تسجيلات كاميرات المراقبة المحيطة بالوكالة. كما طُوق المكان ساعات لمنع العبث بمسرح الجريمة، في وقت كثفت فيه السلطات جهودها في تعقب المشتبه بهم.

العملية أثارت موجة استياء السكان المحليين، الذين طالبوا بتشديد إجراءات الحراسة وتزويد البنوك بأنظمة إنذار أكثر تطورا، لتفادي تكرار مثل هذه الجرائم.

ولا تزال هوية منفذي السطو مجهولة، بينما أشارت مصادر أمنية لصحف محلية إلى أن البحث جارٍ لفك خيوط القضية، وأن التحقيقات تتجه نحو احتمال تورط شبكات إجرامية منظمة تقف وراء العملية.