"ذاهب إلى البحر".. اختفاء طفل سوري في إسطنبول يثير تعاطف الشارع بتركيا

أثار اختفاء الطفل السوري محمد حاج ربيعة، البالغ من العمر 12 عاما، حالة من القلق في مدينة إسطنبول، بعدما غادر منزله في منطقة سلطان غازي يوم الجمعة الماضي قبل أن ينقطع أثره. وبينما تواصل السلطات التركية البحث عنه منذ 4 أيام، تحولت قصته إلى حديث متداول في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا بعد ظهور مقطع مصوَّر له على متن حافلة عامة، بدا فيه أحد الركاب يحاول مساعدته.

وقد وثّقت كاميرا هاتف أحد الركاب رحلة الصبي على متن إحدى الحافلات، حيث ظهر في المقطع أحد المارة يحاول تقديم المساعدة بعد أن ارتاب في وضعه. وأوضحت الأسرة أن آخر مرة شوهد فيها محمد كانت ظهر يوم 22 أغسطس/آب، حين استقل حافلة عامة عقب خروجه من صلاة الجمعة، وأخبر بعض المارة أنه في طريقه إلى شاطئ كارابورون للسباحة.

وفي مساء اليوم نفسه، رُصد الصبي مجددا على متن إحدى الحافلات، قبل أن يستقل وسيلة مواصلات أخرى ويغادر المنطقة. وقد عُثر بحوزته حينها على مبلغ من المال، يُرجّح أن بعض المارة أعطوه له لمساعدته على العودة إلى منزله.

السلطات التركية تتحرك

أسرة حاج ربيعة أبلغت السلطات التركية على الفور، لتباشر شرطة إسطنبول عمليات بحث موسّعة شملت مراجعة كاميرات المراقبة في الشوارع ومحطات الحافلات، وتوزيع أوصاف الطفل وصوره على مراكز الشرطة والمستشفيات.

وقال عم الطفل "غادر محمد المنزل وذهب لأداء صلاة الجمعة. اختفى بعد الصلاة. بحثنا عنه ولم نعثر عليه، فأبلغنا وسائل الإعلام المحلية. شوهد في حافلة بمنطقة أرناؤوط كوي".

أما جاره يحيى مالك فأوضح بقوله "غادر الصبي صلاة الجمعة حوالي الساعة الواحدة والنصف ظهرا، ومنذ ذلك الحين ونحن نبحث عنه بلا توقف. مرّت 4 أيام ولم يصلنا أي خبر عنه".

وقد ناشدت عائلة الطفل -عبر وسائل إعلام محلية ومواقع التواصل- كل من قد يكون شاهده أن يتواصل مع الجهات المختصة. وأعرب إبراهيم دمير -رئيس حي جيبجي الذي يسكن فيه الطفل- عن قلقه قائلا "اختفى من حيّنا يوم الجمعة الماضي، وشوهد شاب في محطة مسجد السلام بعد صلاة الجمعة. وعندما سُئل، قال: أنا ذاهب إلى كارابورون. ثم شوهد مجددا في المساء يستقل الترام قبل أن يختفي".

وأضاف دمير "شوهد في المنطقة نفسها يوم السبت وكان يحمل بعض المال، ربما أعطاه له المارة ليعود إلى منزله. لكنه لا يزال مفقودا حتى الآن، ونواصل البحث عنه، ونأمل أن يتم العثور عليه في أقرب وقت".

يُشار إلى أن السلطات التركية كثّفت جهودها لتحديد مكان الطفل المفقود، وسط متابعة إعلامية وشعبية متصاعدة للحادثة.