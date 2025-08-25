فاجعة بمصر.. غرق 7 فتيات وإصابة 28 في أحد أخطر شواطئ الإسكندرية

تحوّلت رحلة تدريبية لطلاب إحدى الأكاديميات في مصر إلى مأساة إنسانية على شاطئ "أبو تلات" بمحافظة الإسكندرية، بعد حادث غرق جماعي أسفر عن وفاة 7 طالبات، وإصابة 28 آخرين بجروح واختناقات متفاوتة.

وبحسب شهود عيان، فقد توجهت مجموعة من الطلاب إلى الشاطئ ضمن نشاط تدريبي ترفيهي، غير أن عددا كبيرا منهم نزلوا إلى البحر في وقت واحد، رغم أن المنطقة معروفة بخطورتها بسبب قوة التيارات البحرية وارتفاع الأمواج.

الطلاب القادمون من محافظة سوهاج (جنوبي مصر) نزلوا إلى المياه، رغم صدور تحذيرات مسبقة ومنع رسمي من السباحة في هذا الشاطئ.

وفوجئ الطلاب بتيار مائي قوي سحبهم إلى الداخل، مما أدى إلى حالة ارتباك وخوف جماعي انتهت بوقوع الكارثة. وسارعت فرق الإنقاذ التابعة لإدارة الحماية المدنية إلى موقع الحادث، وتمكنت من انتشال جثث الضحايا ونقل المصابين إلى مستشفيات قريبة لتلقي الإسعافات اللازمة. وأكدت مصادر طبية أن بعض الحالات ما زالت تحت الرعاية المركزة.

السلطات المحلية تتحرّك

من جانبها، أصدرت محافظة الإسكندرية بيانا أعلنت فيه فتح تحقيق عاجل للوقوف على ملابسات الحادث بما في ذلك مدى الالتزام بإجراءات السلامة خلال الرحلة، والتأكد من وجود منقذين أو إشراف كافٍ على الشاطئ. وأوضحت أن شاطئ أبو تلات غير مخصص للسباحة في أوقات معينة نظرا لخطورة أمواجه.

ووفق البيان الطبي، فقد خرجت 11 حالة من المستشفى بعد استقرار أوضاعهم واستجواب النيابة العامة لهم حول تفاصيل الحادث، وبينما لا تزال 14 طالبة تتلقى العلاج تحت الملاحظة مع تحسن تدريجي في حالتهن، وُضعت 4 منهن داخل وحدات العناية المركزة.

ردود فعل غاضبة

الحادث أثار موجة صدمة وحزن واسعة بين الأهالي، حيث احتشد ذوو الطلاب أمام المستشفى مطالبين بمحاسبة المسؤولين عن التقصير. وعلى منصات التواصل الاجتماعي، تحولت المأساة إلى حديث عام، حيث عبّر كثير من المصريين عن مشاعرهم الحزينة وتساؤلاتهم عن غياب الرقابة وضعف إجراءات الحماية على الشواطئ الخطرة.

اللي حصل في شاطئ أبو تلات وجع قلب كل بيت في مصر 💔

6 بنات في عمر الزهور راحوا في لحظة بسبب لحظة تهور ومخالفة تعليمات المنقذين.

الموج مكنش بيرحم، والنتيجة كانت مأساة حقيقية#شاطئ_أبو_تلات#الإسكندرية pic.twitter.com/gI8pQ6D1Gc — Lamiaa Azmy (@LamiaaAzmy) August 24, 2025

شواطئ الغرب.. مصائد صيفية

وتُعد شواطئ غرب الإسكندرية من بين الأخطر في مصر، إذ تشتهر بتياراتها المائية العاتية التي تجعل السباحة فيها محفوفة بالمخاطر، خصوصا لمن لا يجيدون السباحة. وتشهد هذه الشواطئ سنويا حوادث غرق متكررة بسبب قوة الأمواج وافتقار بعضها إلى التجهيزات الكافية للإنقاذ، ورغم التحذيرات المستمرة، فإن بعض المصطافين والطلاب يصرون على السباحة، مما يؤدي إلى تكرار المآسي.

ويُصنف شاطئ أبو تلات ضمن أخطر شواطئ منطقة العجمي، إذ أدت طبيعته الجغرافية ووقوعه قرب مصب نهر النيل، حيث تختلط مياهه بمياه البحر، إلى تشكل تيارات مائية شديدة ودوامات مستمرة على مدى العام. وقد اشتهر الشاطئ بخطورته الشديدة إلى درجة أن السباحة فيه محظورة رسميا منذ سنوات طويلة.