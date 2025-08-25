منوعات|رائج|تركيا

تغريم وزير تركي بعد تجاوزه حد السرعة الأقصى.. وأورال أوغلو يعلّق

وزير النقل التركي عبد القادر أورال أوغلو نشر مقطع فيديو لنفسه وهو يقود بسرعة 225 كيلومترا في الساعة (مواقع التواصل الاجتماعي)
25/8/2025-|آخر تحديث: 19:22 (توقيت مكة)

تلقى وزير النقل التركي عبد القادر أورال أوغلو مخالفة سرعة بعد أن نشر مقطع فيديو لنفسه وهو يقود بسرعة 225 كيلومترا في الساعة على طريق سريع، أي ما يقرب من مثلي الحد القانوني المسموح، مما أثار جدلا على منصات التواصل الاجتماعي.

وأظهر المقطع، الذي تم تركيبه على أنغام موسيقى شعبية ومقتطفات من خطاب للرئيس رجب طيب أردوغان يشيد فيه بالبنية التحتية للحكومة، عداد سرعة السيارة التي كان يقودها الوزير وهو يرتفع بسرعة كبيرة، وسيارته وهي تتجاوز الآخرين في المسار السريع على طريق أنقرة نيده السريع.

وفرضت شرطة المرور في وقت لاحق غرامة قدرها 9267 ليرة (280 دولارا) على الوزير بسبب تجاوزه السرعة المقررة على بعد حوالي 50 كيلومترا خارج العاصمة أنقرة.

وبحسب ما نشر أورال أوغلو عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، فقد "تولّيت القيادة بنفسي للاطلاع على الوضع الحالي لطريق أنقرة نيده السريع. وخلال ذلك، تجاوزت حدود السرعة لفترة وجيزة فقط دون قصد. ومن خلال الفيديو المتداول، أكون قد أبلغت عن نفسي بصورة تلقائية".

وأضاف "الالتزام بالسرعة المسموحة هو واجب مُلزم للجميع، وقد قامت قوات الدرك المختصة على الطريق السريع باتخاذ الإجراءات العقابية اللازمة بحقي".

وختم "أود أن أُبلغ الرأي العام أنني سأتصرّف من الآن فصاعدا بمزيد من الحرص والانتباه".

يشار إلى أن الحد الأقصى للسرعة القصوى في تركيا على الطرق السريعة هو 140 كيلومترا في الساعة.

وتظهر البيانات الرسمية أن 6351 شخصا لقوا حتفهم خلال العام الماضي في نحو 1.5 مليون حادث طريق.

المصدر: رويترز

