"ثقيلة على الإقلاع".. طائرة بريطانية تدعو 20 راكبا للمغادرة لتخفيف وزنها

اضطر 20 راكبا إلى النزول من طائرة تابعة للخطوط الجوية البريطانية بعد أن أصبحت "ثقيلة جدا على الإقلاع" من مطار فلورنسا الإيطالي في 11 أغسطس/آب الجاري.

وقالت الشركة إن موجة الحر التي اجتاحت إيطاليا، حيث بلغت درجات الحرارة نحو 35 درجة مئوية، أدت إلى انخفاض كثافة الهواء، وهو ما استلزم تحميل الطائرة بوقود إضافي لضمان كفاءة المحركات. وبسبب ذلك، كان لا بد من تخفيف وزن الطائرة عبر إنزال عدد من الركاب.

حرارة عالية ومدرج قصير

الطائرة – وهي من طراز إمبراير ERJ190 البرازيلي – كانت متجهة إلى لندن من مطار "أميريغو فسبوتشي"، الذي يتميز بمدرج قصير يبلغ نصف طول مدرج مطار غاتويك في بريطانيا. هذا العامل، إلى جانب الطقس الحار، جعل عملية الإقلاع أكثر صعوبة.

وأوضح موظفو المطار في البداية أن الأمر قد يتطلب إنزال 36 راكبا، لكن العدد النهائي اقتصر على نحو 20 شخصا.

إحدى الراكبات روت لصحيفة "ذا صن" البريطانية أن الطيار أبلغهم بضرورة النزول بسبب الحرارة المرتفعة، مؤكدة أن الطائرة أقلعت في النهاية "نصفها فارغ".

من جانبها، قدمت الخطوط الجوية البريطانية اعتذارها للركاب المتضررين، وأكدت أنها عملت سريعا لتأمين رحلات بديلة لهم. وقال متحدث باسم الشركة، "نظرا للطبيعة الفريدة لمطار فلورنسا ومدرجه القصير، فإن درجات الحرارة العالية تؤثر على ضغط الهواء، مما يستلزم تقليل الوزن. نعتذر عن الإزعاج الذي لحق بالركاب".

تحذير من أثر تغير المناخ

وفي تعليق علمي، حذر الدكتور جوني ويليامز، خبير الطيران في جامعة ريدينغ، من أن مثل هذه الحالات قد تصبح أكثر شيوعا مع تفاقم تغير المناخ. وقال إن "الأيام شديدة الحرارة التي كانت تحدث مرة واحدة في الصيف، قد تتكرر عدة مرات أسبوعيا بحلول ستينيات القرن الحالي".

وأوضح أن ذلك قد يرفع تكلفة السفر إلى وجهات جنوب أوروبا، إذ قد تضطر شركات الطيران إلى تقليص أعداد الركاب بشكل متكرر.

ويأتي هذا الحادث في وقت تتزايد فيه مشاكل الانضباط على متن الطائرات. ففي واقعة أخرى مؤخرا، وُصفت إحدى السائحات بأنها "مسافرة من الجحيم" بعد أن أثارت فوضى على رحلة من لندن إلى سان دييغو، حيث قامت ببصق النبيذ على عائلة تجلس بجوارها، مما دفع قائد الطائرة لطلب تدخل الشرطة فور الهبوط.