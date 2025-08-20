تحذير من دمى "لابوبو" المقلدة.. خطر اختناق ومواد سامة

حذّرت هيئة معايير المستهلك في بريطانيا من أن دمى "لابوبو" المقلدة، التي قد تُشكل خطر اختناق للأطفال الصغار، اجتاحت السوق البريطانية مؤخرا.

دمى "لابوبو" الأصلية، التي ابتكرها الفنان الهونغ كونغي كاسينغ لونغ وتبيعها شركة الألعاب الصينية "بوب مارت"، أصبحت ظاهرة عالمية مربحة.

وتتميز هذه اللعبة المحشوة، صغيرة الحجم التي تتسع في راحة اليد، بجسم يشبه الأرنب ووجه غريب بملامح قاسية وأسنان حادة، وبسبب شعبيتها الهائلة، بات العثور على النسخ الأصلية أمرا صعبا بشكل متزايد.

من جانبها، نبّهت لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية الأميركية إلى أن النسخ المقلدة، التي تُعرف أحيانا باسم "لافوفو"، صغيرة الحجم بما يكفي لأن يضعها الأطفال في أفواههم، مما يُعرضهم لخطر انسداد مجرى الهواء.

A warning has been issued on the popular Labubu dolls as the fake versions pose a major threat to children which could even be deadly. The U.S. Consumer Product Safety Commission said on Monday the fake versions, sometimes referred to as "Lafufu," are small enough for children to put in their mouth and block their airway. They are sold as plush figures and keychains. The CPSC said it received reports of fake Labubu dolls that break apart easily, releasing small pieces that can become choking hazards.

شعبية جارفة ومخاطر متزايدة

شهرة هذه الألعاب الغريبة ازدادت العام الماضي، إلا أن النسخ المقلدة بدأت بالانتشار سريعا، وتقول ساشا واتسون، مسؤولة المشاركة المجتمعية في هيئة معايير تجارة مقاطعة سوفولك البريطانية، إنها تلقت بلاغات عن بيعها في متاجر البقالة بالمقاطعة، محذرة من أن بعض هذه الألعاب يحتوي على قطع صغيرة تشكل خطر الاختناق، فيما وُجد أن بعضها الآخر مليء بمواد كيميائية ضارة.

وتضيف "الألعاب الأصلية تُعرف باسم لابوبو، أما المقلدة فيطلق عليها الناس اسم لافوفو. أصبحت هذه النسخ المزيفة أحيانا تُجمع كلعبة تذكارية، لكنها في الواقع خطيرة".

وتؤكد واتسون أن المجالس المحلية صادرت مئات الألعاب المقلدة في أنحاء بريطانيا، وبعد فحصها تبين أنها تحتوي على نسب مرتفعة من الفثالات، وهي مواد قد تُسبب السرطان وتضر بالجهاز التناسلي للأطفال.

فوارق بين "لابوبو" الأصلية والمقلدة

تُباع النسخة الأصلية من الدمية بنحو 30 جنيها إسترلينيا (40.4 دولارا أميركيا)، بينما تتراوح أسعار النسخ المقلدة بين 10 و20 جنيها (13.4 و26.9 دولارا أميركيا). وتشير واتسون إلى إمكانية التمييز بين الأصلية والمزيفة من خلال جودة الخامة ونعومة الملمس، إلى جانب العلامات الأمنية مثل:

ملصق بوب مارت ثلاثي الأبعاد.

رمز الاستجابة السريعة (QR Code) الذي يقود إلى الموقع الرسمي للشركة.

ختم الأشعة فوق البنفسجية على إحدى القدمين.

ويذكر معهد معايير الاتصالات الصيني أن هذه العلامات غالبا ما تكون غائبة أو مقلدة بشكل رديء على النسخ المزيفة. ومن الدلائل الأخرى عدد الأسنان، فالدمى الأصلية لها 9 أسنان، بينما تختلف النسخ المقلدة في هذا التفصيل، كما أن الألوان الزاهية جدا أو الخياطة غير المتقنة مؤشر إضافي على أنها مقلدة.

إجراءات وتحذيرات دولية

وفي مايو/أيار الماضي، علّقت شركة "بوب مارت" مبيعات هذه اللعبة التذكارية مؤقتا في جميع متاجرها بالمملكة المتحدة، بعد مشاهد فوضى وتدافع وتقارير عن اشتباكات، كما شهد الأسبوع الماضي سرقة بضائع بقيمة آلاف الدولارات من متجر للشركة في لوس أنجلوس الأميركية.

وقالت وزارة التعليم البريطانية إن الشعبية الهائلة للعبة أدت إلى موجة من المنتجات المزيفة، وكثير منها غير آمن. وفي الشهر الماضي، كشفت شبكة "سي إن إن" الأميركية أن مصانع في الصين تنتج نسخا مقلدة رخيصة تعرف باسم "لافوفوس"، مشيرة إلى أن سلطات الجمارك الصينية صادرت آلاف القطع المعدة للتصدير منذ يونيو/حزيران الماضي.