"القاضي الرحيم" من سرير المرض: أطلب منكم الدعاء مجددا

عاد القاضي الأميركي الشهير فرانك كابريو -الذي اشتهر بلقب "القاضي الرحيم"- ليطلّ هذه المرة من سرير المستشفى في مقطع فيديو مؤثر، أثار قلق جمهوره في العالم بعد أن كشف عن تعرضه لانتكاسة صحية جديدة.

وبدا القاضي البالغ من العمر 87 عاما متأثرا في المقطع الذي انتشر على منصات التواصل الاجتماعي حيث وجّه رسالة إلى متابعيه. وفي وقت متأخر من مساء الاثنين 19 أغسطس/آب الجاري، نشر عبر حسابه على إنستغرام منشورا كشف فيه عودته إلى المستشفى، قائلا، "طلبت منكم الصلاة العام الماضي، ويبدو أنكم فعلتم، لأنني تجاوزت فترة صعبة جدا. للأسف، واجهت نكسة صحية وعدت من جديد إلى المستشفى… أطلب منكم مرة أخرى أن تتذكروني في صلواتكم، إذا أمكن ذلك".

رحلة شاقة مع المرض

وكان كابريو قد شُخّص بسرطان البنكرياس في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، تزامنا مع احتفاله بعيد ميلاده السابع والثمانين. وخضع حينها لستة أشهر من العلاج الكيميائي، إلى جانب خمس جلسات علاج إشعاعي، وأقر بأن هذه العلاجات كانت "مُنهكة" وأثرت عليه فترة طويلة.

وفي يوليو/تموز 2024، شارك "القاضي الرحيم" جمهوره مقطع فيديو وهو يؤدي تمارين الضغط، مرفقا بعبارة: "لقد عدت"، في إشارة رمزية إلى القوة والتعافي والتفاؤل الذي ظل يحمله معه حتى عادت الأزمة الصحية الأخيرة.

مسيرة إنسانية وقضائية

ولد فرانك كابريو في 23 نوفمبر/تشرين الثاني 1936 بمدينة بروفيدنس في ولاية رود آيلاند الأميركية، وهو الابن الثاني بين ثلاثة أبناء لمهاجرين إيطاليين.

شغل كابريو منصب قاضٍ في محكمة بروفيدنس البلدية على مدى 38 عاما، وذاع صيته عالميا بفضل برنامجه التلفزيوني الشهير "محاصر في بروفيدنس" (Caught in Providence)، حيث تعرّف المشاهدون إليه وهو يصغي بتعاطف لتفسيرات السائقين المخالفين ويتعامل معهم برحابة صدر وإنسانية.

كثيرا ما كان كابريو يدخل في أحاديث ودية مع المخالفين داخل قاعة المحكمة، ويخفف عنهم العقوبات أو يتنازل عن الغرامات مراعاة لظروفهم الاجتماعية، وهو ما أكسبه شعبية واسعة تخطت حدود مدينته.

الكتاب والبرنامج التلفزيوني

في وقت سابق من هذا العام، أصدر كابريو كتابا بعنوان "الرحمة في المحكمة"، روى فيه سيرته الذاتية وتأثير والديه المهاجرين وذكريات حيّه (فيدرال هيل)، وتجربة الجيل الأول من الأميركيين من أصول إيطالية.

وقد حقق برنامجه التلفزيوني "اعتقال في بروفيدنس"، الذي ينتجه شقيقه جو كابريو، انتشارا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، حتى رُشح عام 2021 لجائزة "داي تايم إيمي". وتحصد مقاطع جلساته ملايين المشاهدات عالميا، لما تحمله من مواقف إنسانية وعفوية.

يرى "القاضي الرحيم" أن جذور إنسانيته تعود إلى والده بائع الحليب، "كان يفترض ألا يوصل الحليب للزبائن العاجزين عن الدفع، لكنه كان يفعل ذلك دائما".