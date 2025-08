غضب واسع بعد صفع راكب مسلم على متن طائرة هندية

تعرض أحد الركاب للاعتداء على متن رحلة تابعة لشركة "إنديجو" الهندية رقم 6E138 المتجهة من مومباي إلى كلكتا، وذلك أثناء تلقيه مساعدة من طاقم الطائرة إثر تعرضه لنوبة هلع. وقد تم تداول أن الراكب المعتدى عليه مسلم، بحسب ما أوردته مواقع إخبارية هندية.

وتدخلت قوات الأمن واعتقلت المعتدي، مع توقع اتخاذ إجراءات إضافية وفقًا للوائح الطيران المعمول بها.

وتشير التفاصيل إلى أن الضحية، الذي كان يعاني من حالة اضطراب شديد، بدأ بالبكاء وسار في ممر الطائرة طالبًا النزول منها أثناء تحركها على المدرج.

وخلال تلك اللحظات، أقدم أحد الركاب على صفعه، في واقعة وثقها مقطع فيديو انتشر بسرعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وأثار موجة من الغضب والاستياء.

تم التعرف فورا على الراكب المعتدي وتصنيفه كمشاغب، حيث جرى تسليمه إلى السلطات الأمنية فور هبوط الطائرة. وأدانت شركة "إنديجو" هذا التصرف، مؤكدة عزمها اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا لقواعد التعامل مع المسافرين المشاغبين، والتي قد تتضمن منعه مؤقتًا من السفر على متن رحلاتها.

وأكدت الشركة، في بيان، التزامها التام بسلامة الركاب والحفاظ على بيئة يسودها الاحترام على جميع رحلاتها، مشيرة إلى أن طاقم الطائرة تصرف بما يتماشى مع إجراءات التشغيل القياسية.

وأضافت: "تم التعرف على الراكب المعنِيّ وتسليمه إلى الجهات الأمنية لدى الوصول، كما تم إخطار جميع الهيئات التنظيمية المعنية وفق البروتوكولات المعتمدة. نؤكد استمرار التزامنا بتوفير بيئة آمنة ومحترمة على متن رحلاتنا كافة".

