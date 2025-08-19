الشرطة الأميركية توقف طيارا "مخمورا" قبل دقائق من إقلاع رحلته

ألقت الشرطة في مطار بولاية جورجيا الأميركية القبض على طيار تابع لشركة ساوث ويست إيرلاينز بتهمة القيادة تحت تأثير الكحول، وذلك في أثناء قيامه بإجراء فحوص ما قبل الرحلة. وأكد تقرير الشرطة أن عينيه كانتا محتقنتين بالدم وتفوح منه رائحة كحول قوية.

وأظهرت لقطات فيديو -التُقطت بكاميرا مثبتة على جسد أحد الضباط ونُشرت حديثا- لحظة إخراج الطيار من قمرة القيادة واقتياده مكبّل اليدين قبل دقائق من إقلاع الطائرة.

الطيار المتهم (52 عاما) كان يستعد للإقلاع من مطار سافانا هيلتون هيد في رحلة متجهة إلى شيكاغو. ووفقا لقناة "إيه بي سي شيكاغو"، طلب ضابطان من الطيار إثبات عدم وقوعه تحت تأثير مسكرات بعد الاشتباه في سلوكه.

وكان الركاب قد صعدوا بالفعل إلى الطائرة صباح ذلك اليوم وينتظرون الإقلاع، عندما صعدت الشرطة إلى متنها وأخرجت الطيار أمام أنظارهم.

وأوضحت إدارة أمن النقل الأميركية أن أحد ضباط الأمن أبلغ الشرطة بأنه لاحظ على الطيار علامات السكر في أثناء مروره بممر فحص طاقم الطائرة، إذ "كانت تفوح منه رائحة الكحول ويبدو في حالة غير طبيعية".

وأكد تقرير شرطة المطار أن أحد الضباط وجد الطيار "جالسا في قمرة القيادة يُجري فحوصات ما قبل الرحلة"، مشيرا إلى أن "رائحة قوية للكحول" كانت تنبعث منه، وأن عينيه كانتا "دامعتين ومحتقنتين بالدم"، مع احمرار واضح في بشرته.

وفي بيان لها، أعلنت شركة "ساوث ويست إيرلاينز" أن الطيار أُوقف عن العمل فورا، مؤكدة أنها "وفّرت أماكن بديلة للركاب على رحلات أخرى" مع الاعتذار عن أي إرباك أو تأخير لخطط سفرهم.

وتحظر لوائح إدارة الطيران الفدرالية على الطيارين قيادة الطائرات خلال 8 ساعات من تناول أي كمية من الكحول. كما تمنعهم من الطيران إذا تجاوزت نسبة الكحول في الدم 0.04، أي نصف الحد القانوني المسموح به لقيادة السيارات في ولاية جورجيا.