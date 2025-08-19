سول تطلق "شرطة الهولوغرام" والضباط الافتراضيون يسهمون في انخفاض الجرائم

في خطوة غير تقليدية لمكافحة الجريمة، بدأت السلطات في العاصمة الكورية الجنوبية سول استخدام تقنيات التجسيم الثلاثي الأبعاد (هولوغرام) لإيهام المارة بوجود دوريات شرطية في الشوارع والأماكن العامة. وتظهر هذه المجسمات الضوئية على شكل سيارات شرطة أو عناصر أمن، مما يخلق انطباعا دائما بالمراقبة ويعزز الشعور بالأمان لدى المواطنين.

يُشاهد زوار حديقة جودونغ رقم 3، يوميا بين السابعة والعاشرة مساء، صورة ثلاثية الأبعاد لضابط شرطة يرتدي الزي الرسمي ويبلغ طوله أكثر من 170 سم. ورغم أن الضابط يبدو حقيقيا للوهلة الأولى، فإنه في الواقع مجسم ضوئي صُمم خصيصا لتوفير الراحة النفسية وتقليل النشاط الإجرامي.

ويواصل "الضباط المجسمون" بث رسائل مسجلة مسبقا لزوار الحديقة، لتذكيرهم بأن المنطقة تحت مراقبة مستمرة وأنه سيتم التدخل سريعا عند وقوع جريمة سرقة أو أي نشاط إجرامي آخر.

وأُطلق المشروع -الذي طوّرته شركة "هولوغراميكا" البريطانية- بشكل تجريبي في أكتوبر/تشرين الأول 2024. ورغم أن تقنية الهولوغرام لا تملك القدرة على القبض على المشتبه بهم أو احتجازهم، فإن أثرها النفسي كان ملموسا.

فبعد إطلاق تجربة "ضباط الهولوغرام" في سول، أصدرت شرطة العاصمة تقريرا يشير إلى انخفاض معدل الحوادث بنسبة 22%.

رئيس مركز شرطة جونجبو، آن دونغ هيون، وصف النظام الجديد بأنه "جهاز أمني ذكي لا يثبط السلوكيات المزعجة فحسب، بل يطمئن الجمهور أيضا".

وأكدت وكالة شرطة مدينة سول أن وجود ضابط شرطة -سواء أكان حقيقيا أم افتراضيا- يشكل رادعا نفسيا، إذ يولّد شعورا باليقظة، في حين أبدى عديد من السكان ارتياحهم لمجرد معرفتهم أن المنطقة مراقبة، حتى لو افتراضيا.

لكن ردود الفعل لم تكن كلها إيجابية، فقد أشاد البعض بالمبادرة واعتبروها وسيلة مبتكرة لدمج التكنولوجيا بالسلامة العامة، في حين أعرب آخرون عن تشككهم في فعاليتها على المدى الطويل.

حتى الآن، يقتصر وجود ضباط الهولوغرام على حديقة جودونغ رقم 3، في إطار المرحلة التجريبية. غير أن الشرطة أوضحت أنه إذا استمرت النتائج الإيجابية، فسيُصار إلى توسيع نطاق استخدام التقنية في مناطق أخرى من العاصمة.

وتؤكد السلطات أن الهدف ليس استبدال الضباط البشريين، بل دعمهم عبر الحد من الجرائم البسيطة وتعزيز شعور المواطنين بالأمان.