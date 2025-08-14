ظهور ميسي في فيديو ترويجي قبيل افتتاح المتحف المصري الكبير يثير الجدل

أثار الإعلان الترويجي قبيل افتتاح المتحف المصري الكبير مؤخرا جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة مع ظهور نجوم عالميين أبرزهم لاعب كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في حدث تاريخي مصري.

وفي السياق، وقبل أيام من افتتاحه المرتقب، يشهد المتحف المصري الكبير استعدادات مكثفة لاستقبال زواره في حدث عالمي استثنائي.

جدل بعد ظهور #ميسي في مقطع دعائي منسوب لافتتاح #المتحف_المصري_الكبير ووزارة السياحة تنفي وتعلن ملاحقة منتجيه قانونيًا.. ما القصة؟ pic.twitter.com/WpRypPZn8l — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) August 14, 2025

الوزارة توضح

وزارة السياحة والآثار المصرية كشفت عبر بيان لها عن حقيقة الإعلان الترويجي على مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر مشاركة النجم المصري محمد صلاح والأرجنتيني ليونيل ميسي، للترويج للمتحف المصري الكبير.

وجاء في البيان "في إطار الحرص على توضيح الحقائق للرأي العام، تؤكد وزارة السياحة والآثار أن مقطع الفيديو القصير الذي تم تداوله مؤخرا عبر منصات التواصل الاجتماعي، ويظهر به عدد من الشخصيات البارزة في مجالي الفن وكرة القدم على المستوى المصري والعالمي، لا يمثل الإعلان الرسمي الخاص باحتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير المقرر افتتاحه يوم الأول من نوفمبر المقبل".

كما أوضحت أن هذا الفيديو لم يتم إنتاجه أو إخراجه من قِبل الوزارة أو من قِبل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الشريك الرسمي والمسؤول عن أعمال الترويج للحفل، وأن ما تم تداوله يعد محتوى مزيفا يشكل انتهاكا واضحا لحقوق الملكية الفكرية وحقوق الأداء العلني. كما سيتم إبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه الانتهاكات.

وشددت وزارة السياحة والآثار على أنه لم يتم حتى الآن إصدار أي أفلام دعائية جديدة تتعلق بافتتاح المتحف المصري الكبير، وأن أي مواد أو أفلام دعائية رسمية سيتم نشرها حصرا عبر القنوات الرسمية والمعتمدة.

كما دعت جمهور الشعب المصري ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء المواد غير الموثوقة أو تداولها، مؤكدة أن أي أخبار أو مواد رسمية سيتم الإعلان عنها من خلال الجهات المختصة في التوقيت المناسب.

إعلان

وسبّب ظهور ميسي جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وانقسمت آراء المصريين بين مؤيد ومعارض، لظهور لاعب أجنبي في إعلان يعبر عن حدث مهم في تاريخ مصر وحضارتها.

وكان رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أعلن أن افتتاح المتحف سيكون في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

ويعد المتحف المصري الكبير أحد أكبر المتاحف العالمية مساحة، ويضم أكثر من 50 ألف قطعة أثرية متنوعة الحجم والشكل متصلة بالحضارة المصرية القديمة وحدها، يشمل عرض مقتنيات الملك توت عنخ آمون بشكل كامل لأول مرة منذ اكتشافها قبل 100 عام.

وتبلغ مساحة المتحف حوالي 500 ألف متر مربع، ويتضمن عددا من قاعات العرض، تعدّ الواحدة منها أكبر من العديد من المتاحف الحالية في مصر، ويتطلع القائمون عليه لاجتذاب ما لا يقل عن 6 ملايين سائح سنويا.