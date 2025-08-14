أرانب "زومبي" بقرون سوداء تثير رعب السكان في كولورادو الأميركية

أثارت مجموعات من الأرانب غريبة الشكل الذعر في كولورادو، إذ نمت على وجوهها نتوءات سوداء تشبه المجسات. ورصد العديد من سكان فورت كولينز بالولاية الأميركية هذه الحيوانات أثناء تجولها في الأحياء السكنية، معربين عن قلقهم إزاء مظهرها الغريب.

وتعاني مجموعة الأرانب من طفرات نمو مشوهة تشبه القرون، وكأنها خرجت من فيلم رعب، لكن العلماء يقولون إنه لا داعي للذعر، مشيرين إلى أن هذه الكائنات الفروية مصابة بفيروس شائع نسبيا.

وأثارت الصور المنتشرة موجة من الألقاب الساخرة، منها "أرانب فرانكشتاين"، و"الأرانب الشيطانية"، و"أرانب الزومبي"، لكن هذه الإصابة ليست جديدة، إذ ألهم الفيروس أساطير قديمة، وأسهم في أبحاث علمية قبل نحو 100 عام.

وقالت سوزان مانسفيلد -إحدى سكان فورت كولينز- لقناة محلية، "يبدو الأمر كما لو أن أشواكا سوداء أو أعواد أسنان سوداء تبرز من فمه. ظننت أنه سيموت خلال الشتاء، لكنه لم يمت. عاد في السنة الثانية".

من جانبها، قالت المتحدثة باسم هيئة المتنزهات والحياة البرية في كولورادو كارا فان هوس إنها بدأت تتلقى بلاغات عن أرانب برية تظهر على وجوهها نتوءات سوداء.

ويعتقد أن الفيروس كان وراء أسطورة الـ"جاكالوب" في أميركا الشمالية منذ قرون، وهي تحكي عن أرنب له قرون أو قرون غزلان، إلى جانب أشكال أخرى من الحيوانات. كما ساعد المرض العلماء على فهم العلاقة بين الفيروسات والسرطان، مثل فيروس الورم الحليمي البشري الذي يسبب سرطان عنق الرحم.

ووفقا لموقع هيئة حدائق كولورادو والحياة البرية، فإنّ سبب ظهور النتوءات السوداء على رؤوس الأرانب هو سبب عدوى فيروسية تُسمى فيروس الورم الحليمي لأرانب ذيل القطن.

يُسبب هذا الفيروس نمو "عُقيدات سوداء" حول رأس الأرنب المُصاب. يمكن لهذه النتوءات أن تتخذ شكلا يشبه القرن.

وأشارت هيئة حدائق كولورادو والحياة البرية إلى أن هذا الفيروس "خاصٌّ بالأرانب" و"لا يُسبّب أمراضا للأنواع الأخرى". ومع ذلك، يجب توفير مساحة للأرانب المُشتبه بإصابتها لمنع انتقال الفيروس إلى الأرانب البرية الأخرى والأرانب الأليفة.

ولا يُسبّب فيروس الورم الحليمي "أيّ آثار جانبية كبيرة" على صحة الأرنب، إلا إذا كان النتوء يمنعه من الشرب والأكل، وفقا لهيئة حدائق كولورادو والحياة البرية.

وأضافت هيئة حماية البيئة والأرانب على موقعها الإلكتروني، "تستطيع معظم أرانب القطن المصابة النجاة من العدوى الفيروسية، وبعدها تختفي الأورام".

مع ذلك، أشارت الهيئة إلى أن الفيروس قد يكون "أكثر خطورة" على الأرانب الأليفة، والتي يجب اصطحابها إلى طبيب بيطري لتلقي العلاج في حال إصابتها بالفيروس.