ردّد "فلسطين حرة" في اتصال مع طاقم طائرة إسرائيلية.. فرنسا توقف مراقبا جويا

أعلنت السلطات الفرنسية، أن مراقبا جوّيا في مطار باريس شارل ديغول أوُقِّف عن العمل بعد أن تلفّظ بعبارة "فلسطين حرة". خلال محادثة عبر الراديو مع طاقم طائرة تابعة لشركة "العال" الإسرائيلية.

المديرية العامة للطيران المدني في فرنسا قالت إن الحادثة وقعت أثناء تواصل المراقب مع الطائرة قبيل إقلاعها، إذ سمع الطيارون العبارة غير المدرجة في الاتصالات الجوية الرسمية، ما أثار استياء الشركة وأدى إلى رفع شكوى لدى السلطات.

💬 «La sanction devra être à la hauteur de la gravité des faits» Le ministre des Transports annonce qu'un contrôleur de l'aéroport de Roissy est suspendu pour avoir dit «Free Palestine» à l'équipage de la compagnie aérienne israélienne El Al ➡️ https://t.co/Sy7Nz4yqbI pic.twitter.com/ADgEF4iwqI — Le Parisien (@le_Parisien) August 12, 2025

وأشارت المديرية إلى أن المراقب الجوي أُوقف فورا عن مهامه في انتظار نتائج التحقيق الداخلي، مؤكدة أن ما جرى "سلوك فردي لا يمثل قيم ومبادئ المرفق العام للطيران المدني في فرنسا".

وزير النقل الفرنسي فيليب تاباروت كتب عبر حسابه الرسمي على "إكس" "تويتر": "يُثبت تحليل التسجيلات صحة الوقائع"، مُشيرا إلى أن المراقب الجوي "حُرم من جميع إمكانية ممارسة مهامه حتى إشعار آخر".

L'analyse des enregistrements prouve que les faits sont avérés. L’auteur a été identifié, en la personne d’un contrôleur aérien. Il s’est vu retirer toute possibilité d’exercer jusqu’à nouvel ordre. Une procédure disciplinaire a été immédiatement engagée. La sanction devra… https://t.co/Ojyb1siXdE — Philippe Tabarot (@PhilippeTabarot) August 12, 2025

وجرت الحادثة خلال رحلة جوية أقلعت من مطار شارل ديغول الاثنين، حسبما أفادت وزارة النقل، موضحة أن المراقب الجوي المعني ينتمي إلى مركز الملاحة الجوية الشمالية في أثيس مون (إيسون)، الذي كان قد تولى مهام برج مراقبة مطار شارل ديغول بعد مغادرته المدرج. وكان قد صرح تاباروت وقت الحادثة قائلا: "بدأت الإجراءات التأديبية على الفور. ويجب أن تتناسب العقوبة مع خطورة الأفعال".

كما فُتح تحقيق إداري في وقت سابق من الحادثة، عقب تقرير صادر عن شركة الطيران "العال". ثم أدان المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا "حادثا غير مقبول"، "يُخالف مبدأ الحياد السياسي، وكذلك البروتوكولات الأمنية التي تُنظّم التواصل بين برج المراقبة والطائرة أثناء الإقلاع".

وبحسب وزير النقل، تُخالف هذه الأفعال "قواعد الاتصالات اللاسلكية، التي يجب أن تقتصر على سلامة وانتظام الحركة الجوية"، وتُظهر "عدم احترام واجب السرية للموظفين المدنيين"، وهو وضع مراقبي الحركة الجوية في فرنسا.

من جهتها، عبّرت شركة "العال" عن استيائها مما وصفته بـ"تصرف غير مهني"، وطالبت بتقديم ضمانات لعدم تكرار مثل هذه الحوادث، في ظل الوضع المتوتر في الشرق الأوسط وتصاعد التضامن الشعبي مع القضية الفلسطينية في عدة دول أوروبية.

وفي الأشهر الأخيرة، واجهت المصالح "الإسرائيلية" في باريس سلسلة من التحديات، بما في ذلك وقف السلطات لتجديد التأشيرات لموظفي الأمن التابعين لشركة "العال"، وهي حادثة قام فيها ناشطون مؤيدون لفلسطين برشق مكاتب "العال" بالطلاء الأحمر، وقيام المنظمين في معرض باريس الجوي بإغلاق الجناح الإسرائيلي.

ويأتي هذا الحادث في سياق موجة من المواقف والاحتجاجات الداعمة لفلسطين التي شهدتها فرنسا مؤخرا، إذ يواصل ناشطون وجماعات حقوقية تنظيم فعاليات للتنديد بالعمليات العسكرية الإسرائيلية والمطالبة بإنهاء الاحتلال.