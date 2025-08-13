ضمن مجموعة "النساء الملهمات".. دمية باربي جديدة لفينوس وليامز

حصلت لاعبة التنس الأميركية فينوس وليامز على دمية "باربي" جديدة، وهذه المرة كجزء من مجموعة "النساء الملهمات" التي تقدمها شركة صناعة الدمى.

وستحتفي دمية وليامز، التي تصدر بعد غد الجمعة، بأسطورة التنس والناشطة في مجال الدفاع والمساواة في الأجور، حيث ترتدي الزي الذي ارتدته أثناء فوزها ببطولة ويمبلدون عام 2007.

وكان فوز وليامز بخامس لقب لها في البطولات الأربع الكبرى، من أصل 7 ألقاب كبرى توجت بها، شهد حصول لاعبة على جائزة مالية مساوية لما يحصل عليها الرجال في بطولة من المستويات الكبرى.

وسيتم طرح الدمية بسعر تجزئة مقترح 38 دولارا، وستظهر وليامز وهي مرتدية زيا أبيض بالكامل مع عقد يتوسطه حجر كريم أخضر، وسوار معصم، ومضرب تنس، وكرة تنس.

كما تم طرح دمية باربي لوليامز في مايو/أيار 2024، ضمن مجموعة كرمت 9 رياضيات رائدات، وذلك في إطار احتفال باربي بالذكرى الـ65 لتأسيسها.